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«Становлюсь частью страны». В Минской области лучшим школьникам вручили паспорта
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Минская область присоединилась к Всебелорусской акции «Мы – граждане Беларуси!», которая посвящена Дню Конституции, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Свой первый паспорт из рук губернатора Александра Турчина получили самые активные и талантливые школьники Минской области. Каждый из приглашенных достиг значительных успехов в учебе, творчестве, спорте, общественной деятельности.
Вручение состоялось в музее истории Великой Отечественной войны. Это место выбрали неслучайно: в 2020 году Беларусь широко отметит 75-летие Великой Победы.
Кирилл Шик, первый секретарь Минского областного комитета БРСМ:
Мероприятие прошло в преддверии Дня Конституции (он отмечается 15 марта). Завершился праздник экскурсией по музею.
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Новости Беларуси. Минская область присоединилась к Всебелорусской акции «Мы – граждане Беларуси!», которая посвящена Дню Конституции, сообщили в программе...
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