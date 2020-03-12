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Шансы на переизбрание Трампа испаряются – New York Times

12.03.2020 18:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Демократы перестали заигрывать с социализмом Сандерса и развернулись в стороны Байдена.

Президент США Дональд Трамп сейчас сталкивается с двумя проблемами во время своей предвыборной кампании. Его главные козыри - быстро развивающаяся экономика и оппонент Берни Сандерс, которого легко очернить как слишком левого - испаряются, пишет газета New York Times.

После года, в течение которого Трамп говорил избирателям, что они должны поддержать его переизбрание или будет спад экономики, фондовый рынок пошатнулся, и экономисты предупреждают, что рецессия может быть уже на горизонте из-за ухудшающегося распространения коронавируса.

И вместо того, чтобы возвысить сенатора Берни Сандерса, на что надеялся Трамп, демократы внезапно и решительно перешли от заигрывания с социализмом Сандерса к бывшему вице-президенту Джо Байдену.

Отметим, что новое социологическое исследование показывает, что Байден опережает Трампа в потенциальной встрече на выборах главы Белого дома, которые намечены на начало ноября.
 
 
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Демократы перестали заигрывать с социализмом Сандерса и развернулись в стороны Байдена.
 
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