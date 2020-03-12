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Руководитель Федеральной таможенной службы России: «Развитие транзита – принципиальный вопрос для ЕАЭС»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Развитие транзита – принципиальный вопрос для Евразийского экономического союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Речь идет о том, чтобы на всей протяженности таможенного транзита применять однократный таможенный контроль и чтобы его результаты принимались всеми другими таможенными администрациями. Что-то вроде Шелкового пути с минимальными задержками хотят создать таможенники пяти стран.
На встрече таможенных служб государств – членов Таможенного союза обсудили в том числе вопрос использования навигационных пломб и перемещения товаров из Китая через территорию России и Беларуси в Европу и в обратном направлении.
Владимир Булавин, руководитель Федеральной таможенной службы России:
Юрий Сенько, председатель Государственного таможенного комитета Беларуси:
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Руководитель Федеральной таможенной службы России: «Развитие транзита – принципиальный вопрос для ЕАЭС»
Новости Беларуси. Развитие транзита – принципиальный вопрос для Евразийского экономического союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет о том,...
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