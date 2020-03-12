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В Минске начал работу еще один дилер Geely. Не много ли?

12.03.2020 18:18 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

После ухода с рынка легковых моделей Ford автоцентр на Боровой, входящий в холдинг «Атлант-М», долго не простаивал. Пару недель назад на нем появилась вывеска Geely. А сегодня новый автосалон белорусско-китайской марки начал свою работу. Это уже четвертый дилер марки в столице.


— Еще никогда в своей 29-летней истории мы не торговали отечественными брендами. Видимо, не было подходящих. А теперь — есть. Марка Geely продолжает показывать рост, она востребована покупателями, и мы обратились к ней. Безусловно, наш опыт и история накладывает на нас определенную ответственность. Geely стала 14-й маркой в портфеле холдинга, — рассказал генеральный директор холдинга «Атлант-М» Игорь Сукач.


Автоцентр планирует выйти на продажи минимум в тысячу авто за 2020 год. Есть определенная стратегия, как Geely Боровая этого добьется. Во-первых, есть расчет на географическое положение — сюда удобно добираться, приобрести и обслуживать автомобиль. Автоцентр запустил систему работы персональных менеджеров, который будет проходить с клиентом все этапы. На клиентский сервис делается основной упор. Плюс большое значение уделят работе по система trade-in. В течение дня обещают забрать у клиента старый авто и выдать ему новый Geely.


 — В 2020 году мы хотим взять рубеж в 10 тысяч авто, поэтому и пошли на то, чтобы в столице заработал еще один дилер. Марка показывает хорошую динамику, действующие дилеры делают план по продажам. И я убежден, что тот опыт, клиентская база, что есть у «Атлант-М», помогут нам нарастить объемы продаж, — сообщил Геннадий Свидерский, генеральный директор СЗАО «БЕЛДЖИ».

Что касается цен, то, по словам Свидерского, завод будет реагировать на рыночную ситуацию. Все будет определять экономика. А кредитная программа в 2020 году продолжит работать, опасений в этом отношении быть не должно.

 
 
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В Минске открылся еще один автосалон марки Geely, уже четвертый. Сколько автомобилей он планирует продавать?
 
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