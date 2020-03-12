Домашние животные не являются переносчиками коронавируса – ученые

Ученые из медико-санитарного агентства Франции Anses не нашли доказательств того, что домашние животные и скот могут быть переносчиками коронавируса COVID-19. Вместе с тем, на слизистых оболочках домашних любимцев вирус все-таки может присутствовать, сообщает "Популярная механика".





В феврале Департамент сельского хозяйства Гонконга заявил о том, что коронавирус нашли у собаки местного жителя. Тест показал "слабо положительный" результат на наличие COVID-19 в организме собаки, но инфекция не передавалась ни другим животным, ни хозяину. Это "пассивное заражение", то есть, вирус выживает на слизистых оболочках без репликации.





Ученые подчеркнули, что возможность передачи коронавируса от домашних животных малоизучена, но все же риск получить инфекцию от питомца маловероятен. По словам исследователей, на данный момент ни домашние животные, ни мясо скота не представляют угрозы для человека.





"В свете имеющихся научных знаний нет никаких доказательств того, что домашние животные и сельскохозяйственные животные играют хоть какую-то роль в распространении вируса SARS-CoV-2", — гласит заявление Anses. Животные и пищевые продукты могут быть переносчиком коронавируса только после того, как с ними контактировал зараженный COVID-19 человек.





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По состоянию на утро 12 марта в мире зафиксировано 126 254 случая заражения коронавирусом (за сутки инфицировались еще 7 134 человека). За все время из-за болезни умерли 4 637 человека.





Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии из-за распространения "китайского" коронавируса в мире. В ВОЗ ожидают, что в ближайшее время увеличиться число заразившихся Covid-2019, а также тех, кто умер.