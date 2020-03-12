ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Домашние животные не являются переносчиками коронавируса – ученые

12.03.2020 18:08 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Вместе с тем, COVID-19 может присутствовать на слизистых оболочках животных.

Ученые из медико-санитарного агентства Франции Anses не нашли доказательств того, что домашние животные и скот могут быть переносчиками коронавируса COVID-19.  Вместе с тем, на слизистых оболочках домашних любимцев вирус все-таки может присутствовать, сообщает "Популярная механика".

В феврале Департамент сельского хозяйства Гонконга заявил о том, что коронавирус нашли у собаки местного жителя. Тест показал "слабо положительный" результат на наличие COVID-19 в организме собаки, но инфекция не передавалась ни другим животным, ни хозяину. Это "пассивное заражение", то есть, вирус выживает на слизистых оболочках без репликации.

Ученые подчеркнули, что возможность передачи коронавируса от домашних животных малоизучена, но все же риск получить инфекцию от питомца маловероятен. По словам исследователей, на данный момент ни домашние животные, ни мясо скота не представляют угрозы для человека.

"В свете имеющихся научных знаний нет никаких доказательств того, что домашние животные и сельскохозяйственные животные играют хоть какую-то роль в распространении вируса SARS-CoV-2", — гласит заявление Anses. Животные и пищевые продукты могут быть переносчиком коронавируса только после того, как с ними контактировал зараженный COVID-19 человек.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал с новостями технологий и культуры.

По состоянию на утро 12 марта в мире зафиксировано 126 254 случая заражения коронавирусом (за сутки инфицировались еще 7 134 человека). За все время из-за болезни умерли 4 637 человека. 

Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии из-за распространения "китайского" коронавируса в мире. В ВОЗ ожидают, что в ближайшее время увеличиться число заразившихся Covid-2019, а также тех, кто умер.
 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вместе с тем, COVID-19 может присутствовать на слизистых оболочках животных.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко одобрил указ о льготах для электромобилей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
12.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика