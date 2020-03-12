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УЕФА решил отложить Чемпионат Европы по футболу на год

12.03.2020 18:10 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Союз европейских футбольных ассоциаций УЕФА принял решение об отмене чемпионата Европы по футболу в 2020 году и его переносе на следующий 2021 год.

УЕФА решил отложить Чемпионат Европы по футболу на год
Об этом со ссылкой на собственные неназванные источники в союзе в четверг, 12 марта, сообщило французское издание L’Equipe.
 
 
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Союз европейских футбольных ассоциаций УЕФА принял решение об отмене чемпионата Европы по футболу в 2020 году и его переносе на следующий 2021 год.
 
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