Лукашенко одобрил указ о льготах для электромобилей

Президент Беларуси одобрил ранее анонсированный указ о поддержке развития электротранспорта в Беларуси, пишет TUT.by . В частности, владельцы электромобилей не будут платить так называемый дорожный налог.

Еще одна существенная льгота касается отмены НДС при покупке электромобиля для личного пользования. При этом уточняется, что тем, кто ранее приобрел авто, НДС будет возвращен в пределах 500 базовых величин. А вот пошлина пока останется на прежнем уровне – 18%.

Не будут платить владельцы электрокаров и за коммунальные парковки. Льгота будет действовать до 2026 года. Это значит, что припарковаться в центре города, например, возле ЦУМа, можно будет бесплатно. Но к коммерческим торговым центрам, где взимают плату за парковки, это не относится.

Указом предусмотрены льготы и для тех, кто будет строить зарядки для электромобилей. В частности, предлагается освободить от НДС электрозарядные станции. Производителям электромобилей и электрозарядных станций, а также эксплуатирующим их организациям предоставят право использовать повышенные коэффициенты для отнесения своих расходов на затраты, что снизит налогооблагаемую прибыль. Кроме того, предполагается предоставлять земельные участки для электрозарядных станций без аукциона.

При этом документом не предусмотрены государственные субсидии на приобретение электромобилей, которые действуют в некоторых странах Европы. Никак прописан и запрет на парковку обычным автомобилям на местах для зарядки электрокаров.