ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Теплоэлектроцентрали Беларуси оснастят электрокотлами

12.03.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Ввод в Беларуси новой атомной электростанции позволит сократить в стране потребление газа и мазута. Сейчас на ТЭЦ внедряют электрооборудование, которое заменит установки, работавшие на топливе. По подсчетам экспертов, после запуска двух блоков БелАЭС республика только газа будет потреблять меньше на 4 миллиарда кубометров, передает телеканал «МИР 24».

«Проводится довольно большая работа по интеграции БелАЭС в энергосистему. Она уже отражена в постановления Совета министров и реализуется на местах. Идет установка электрокотлов на белорусских ТЭЦ и котельных, идет строительство пиково-резервных источников, которые позволят выровнять график ночного потребления и поднять потребление за счет нагрузки электрокотлов», – рассказал главный инженер ГПО «Белэнерго» модернизация ТЭЦ Владимир Бобров.

Перед вводом в эксплуатацию БелАЭС в стране построили новые линии электропередач, модернизировали старые. Запуск первого энергоблока ожидают в этом году, второго – в следующем.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На предприятиях внедряют оборудование, которое заменит установки, работавшие на топливе.
 
Новости дня
Новости разные
 
Главврач Минского онкодиспансера: мы надеемся, что с закупкой новых линейных ускорителей ликвидируем лист ожидания
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
12.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика