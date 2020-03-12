Теплоэлектроцентрали Беларуси оснастят электрокотлами

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Ввод в Беларуси новой атомной электростанции позволит сократить в стране потребление газа и мазута. Сейчас на ТЭЦ внедряют электрооборудование, которое заменит установки, работавшие на топливе. По подсчетам экспертов, после запуска двух блоков БелАЭС республика только газа будет потреблять меньше на 4 миллиарда кубометров, передает телеканал «МИР 24».

«Проводится довольно большая работа по интеграции БелАЭС в энергосистему. Она уже отражена в постановления Совета министров и реализуется на местах. Идет установка электрокотлов на белорусских ТЭЦ и котельных, идет строительство пиково-резервных источников, которые позволят выровнять график ночного потребления и поднять потребление за счет нагрузки электрокотлов», – рассказал главный инженер ГПО «Белэнерго» модернизация ТЭЦ Владимир Бобров.

Перед вводом в эксплуатацию БелАЭС в стране построили новые линии электропередач, модернизировали старые. Запуск первого энергоблока ожидают в этом году, второго – в следующем.