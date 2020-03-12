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Каким будет минимальный порог баллов на ЦТ в 2020 году

12.03.2020 20:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министерство образования определило, какие отметки будут приравнены к неудовлетворительным по результатам централизованного тестирования в 2020 году. Постановление ведомства 12 марта опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

По белорусскому или русскому языку неудовлетворительными будут считаться отметки от 0 до 9 баллов (включительно), для специальностей филологического профиля — от 0 до 24, пишет mlyn.by

По первому предмету профильного испытания — математика, физика, химия, биология — отметки от 0 до 19 баллов (включительно). По истории Беларуси, всемирной истории (новейшее время), обществоведению, географии, иностранным языкам (английский, немецкий, французский, испанский, китайский) — отметки от 0 до 24 баллов (включительно).

По второму предмету профильного испытания — математика, физика, химия, биология — отметки от 0 до 9 баллов (включительно); история Беларуси, всемирная история (новейшее время), география, иностранные языки — отметки от 0 до 14 баллов (включительно).

При наборе в вузы, находящиеся в подчинении Минобороны, МЧС и Госпогранкомитета, на военные факультеты вузов и в вузы по группам специальностей «Производство, хранение и переработка продукции растениеводства», «Животноводство. Рыбоводство. Пчеловодство», «Сельское строительство и обустройство территорий», «Мелиорация и водное хозяйство», «Агроинженерия» неудовлетворительными будут являться отметки от 0 до 6 баллов (включительно) по белорусскому или русскому языку, математике, физике, химии, биологии, истории Беларуси, всемирной истории, обществоведению, географии, иностранным языкам.
 
 
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Министерство образования определило, какие отметки будут приравнены к неудовлетворительным по результатам централизованного тестирования в 2020 году....
 
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