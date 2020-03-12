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МАРТ: Сдавать экзамены для получения водительских прав можно только на авто ГАИ

12.03.2020 21:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Меры уже приняты.

«Курсанты автошкол не всегда с первого раза сдают практические экзамены в ГАИ, — описывал проблему читатель onliner.by Павел. — Тут много факторов — страх, только-только освоенная „личная“ машина автошколы. И с 1 февраля 2020-го в ГАИ приняли гениальное решение: всех, кто пересдает практический экзамен, заставляют заключать договор только на автомобиль ГАИ. Выходит, чем больше пересдач, тем больше денег? Я вижу в этом противоречие нашему законодательству, а именно навязывание услуг». Недовольства курсантов дошли до Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

В начале прошлого месяца курсанты стали собирать подписи для изменения условий пересдачи практического экзамена в ГАИ. Вопросы те же: «На каком основании повторные экзамены по практическому вождению (на площадке) курсанты автошкол должны сдавать именно на машине ГАИ? Действия по изменению порядка сдачи экзаменов (сдача экзамена на автомобиле ГАИ), полагаем, противоречат пункту 18 постановления МВД РБ от 22.02.2011 №67. Изменения ограничивают наши права потребителя на свободный выбор услуг и их исполнителя».

Ответ на последний тезис — в сегодняшнем сообщении от МАРТ: «Ранее был установлен факт отсутствия нарушения антимонопольного законодательства со стороны УВД Могилевского облисполкома в части необоснованных отказов представителя МРЭО ГАИ в приеме экзамена на транспортном средстве автошколы. В рассматриваемой ситуации имеются признаки ограничения конкуренции, а также установлено, что такие действия могут причинить вред правам, свободам и законным интересам юридических и физических лиц».

«В текущем году поступили обращения, свидетельствующие о том, что фактическая ситуация не изменилась — так же невозможно сдать экзамен на машине автошколы, — сообщает пресс-служба министерства. — В МВД были направлены предложения о принятии мер: привести документы в соответствие с законодательством, чтобы не допустить необоснованных отказов в приеме практического экзамена на ТС автошкол, создать равные условий для всех».

По сведениям МАРТ, в МВД уже приняты соответствующие меры, это будет способствовать развитию добросовестной конкуренции.
 
 
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