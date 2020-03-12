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13 марта ожидается сильный ветер — синоптики объявили оранжевый уровень

12.03.2020 20:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

13 марта в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает Белгидромет.

Ночью и утром во многих районах страны, а днем местами — кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер прогнозируется западный, сильный порывистый. Порывы достигнут 15-20 метров в секунду, ночью и утром по северу области — 21-24 метров в секунду, в отдельных районах Витебской области — до 25 метров в секунду.

Ночью будет от 1 градуса мороза до 5 тепла, днем ожидается +5... +11.
 
 
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13 марта в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает Белгидромет.
 
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