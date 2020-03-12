ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

БГК повторно обыграл украинский «Мотор» и вышел в полуфинал SEHA-лиги

12.03.2020 21:17 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Матч завершился в пользу белорусов со счетом 33:28.

В ответном четвертьфинальном поединке СЕХА-лиги, который уже проходил на площадке соперника, БГК имени Мешкова вновь оказался сильнее украинского "Мотора". Матч завершился в пользу гостей со счетом 33:28, передает pressball.by.

Мотор (Запорожье, Украина) — БГК им Мешкова (Брест, Беларусь) — 28:33

БГК: Пешич (14/36, 39%), Мацкевич (0/1), Усик (0/5); Будейко, Канкараш (1), Панич (5), Шкуринский (1), Юринок (2), Аккамбре (7), Шумак (2), Баранов, Разгор, Обранович (3), Сельвесюк, Вайлупов (6), Малус (4).

Первый матч — 28:30.
 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Матч завершился в пользу белорусов со счетом 33:28.
 
Новости дня
Новости разные
 
МАРТ: Сдавать экзамены для получения водительских прав можно только на авто ГАИ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика