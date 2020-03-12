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Мельянцов: К российской стороне доверия все меньше и меньше

12.03.2020 20:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В белорусско-российских отношениях все более очевидной становится проблема взаимного доверия.

Об этом, в том числе, шла речь в ходе экспертной дискуссии, приуроченной к выходу очередного выпуска «Минского барометра».

Собственно, значительная часть «Минского барометра» была посвящена белорусско-российским отношениям в январе-феврале 2020 года. Причем, как отметил редактор выпуска, политолог Денис Мельянцов, негатива в этих отношениях было больше, чем позитива.

Политическая зима


Первые два месяца года прошли в противостоянии по ценам на поставки газа и нефти в Беларусь. По газу компромисс в итоге был достигнут на условиях российской стороны, по нефти противостояние продолжилось.  При этом конфликт по ценам на нефть привел к падению производства, экспорта и ВВП страны в январе 2020 года .

Поставки нефти в Беларусь в данный период осуществлялись в минимальном объеме. Также отсутствовало продвижение по другим направлениям сотрудничества – «дорожным картам» интеграции и взаимного признания виз. Зачастую, риторика белорусского президента в отношении России и ее руководства была весьма агрессивной.

Без опоры на ЕАЭС


Все это было учтено и в прогнозе. Как говорится в «Минском барометре», нечувствительность российской стороны к аргументам белорусской вынуждает официальный Минск всерьез работать над обеспечением условий развития экономики «без опоры на ЕАЭС».

«В конечном итоге белорусской стороне придется строить свою экономическую политику с учетом того факта, что ЕАЭС не является и, в обозримой перспективе, не будет являться единым правовым пространством, и, соответственно, любой его участник может трактовать заключенные договоренности в своих интересах.

Почти наверняка общие рынки нефти и газа в ЕАЭС, даже если и будут учреждены, никогда не заработают в режиме, создающем весомые преимущества для Беларуси от участия в этом объединении. То же касается и договоренностей на эту тему в рамках Союзного государства. Что касается текущего спора по нефти, то вероятнее всего к концу первого квартала Беларусь и Россия достигнут временного компромисса (до конца 2020 года) на условиях российской стороны, то есть без компенсации налогового маневра и с сохранением премий российским поставщикам (символическое ее снижение все же возможно)», — убеждены авторы «Минского барометра».

Они полагают, что работа белорусских властей в обеспечении нефтяной альтернативы, вероятно,  продолжится и после достижения временного компромисса. Возможно также, что после заключения соглашения по нефти, Беларусь и Россия вернутся к обсуждению «дорожных карт».

Сближение приостановлено


Как отдельно прокомментировал ситуацию Денис Мельянцов, с углублением интеграции многие сферы не всегда увязаны, но обсуждение по остальным «дорожным картам» приостановлено из-за того, что не решаются главные политические вопросы.

Кроме того, исходя из истории возникновения конфликта, возникли и другие проблемы. 

«Вопрос доверия в белорусско-российских отношениях недооценивается. Потому что к российской стороне доверия все меньше и меньше. Соответственно, все остальные договоренности, которые мы обсуждаем, они ставятся под вопрос этим снизившимся доверием», - констатировал Денис Мельянцов.
 
Теги: Минск
 
 
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В белорусско-российских отношениях все более очевидной становится проблема взаимного доверия.
 
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