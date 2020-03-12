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Не только запреты: как страны СНГ и Грузия противостоят коронавирусу

12.03.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Азербайджане зафиксирован первый случай смерти от коронавируса. В странах СНГ и Грузии принимаются все меры, чтобы ситуация оставалась под контролем, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Андрей Михайлов.

Грузинская свадьба – торжество которое отмечают минимум неделю. Теперь не будет ни лезгинки, ни песен. Медики просят больше 100 не собираться. Все из-за коронавируса: уже 24 заболевших. Все, кто возвращается на родину, идут на карантин.

«Все, что не запрещено, не должно вызывать страх. У нас нет эпидемии. Поэтому осторожно, но продолжать дела необходимо. Главное – помнить о тех необходимых нормах, которые заключаются в гигиене и мерах предосторожности», – сказала президент Грузии Саломе Зурабишвили.

А вот Беларусь решила границы не закрывать.

«Я понимаю, что нам удалось спокойно пройти этот период. Успокаиваться, конечно, нельзя. Но и для паники у нас нет никаких оснований. Неплохо работает система здравоохранения в стране, и врачи молодцы», – отметил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Минздрав отчитался – все заболевшие переносят инфекцию в легкой форме и предупредил: карантин поможет избежать новых случаев заражения.

«Давайте позаботимся о близких – не будем к ним ездить с признаками болезни, отвозить к ним больных внуков. В этот период не надо ходить по магазинам и торговым центрам», – посоветовал министр здравоохранения Республики Беларусь Владимир Караник.

Несмотря на то, что в Казахстане нет заболевших, меры там принимают особые.

«ВОЗ объявила пандемию коронавируса. Правительство приступает к реализации специальных превентивных мер. Публичные мероприятия отменяются. Перебоев со снабжением граждан продуктами питания и товарами первой необходимости не будет», – написал в твиттере президент республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев.

Не будет в этом году в Казахстане военного парада, отменен и праздник весны Навруз. Ради спокойствия болельщиков хоккейный матч столичного клуба пройдет без зрителей. В кинотеатрах во всех торговых центрах отменяются сеансы. А у школьников Казахстана внеплановые каникулы. В мечетях предлагают проводить намазы на открытом воздухе. Сокращено до минимума количество международных рейсов.

«Сегодня было принято решение по сокращению авиарейсов компании «Белавиа». У нас в неделю 10 рейсов было по маршруту Нур-Султан–Минск, 6 рейсов сокращаем до одного, Минск-Алматы с четырех до одного сокращаем. Что касается России, у нас очень тесные связи. Практически все областные центры имеют у нас связи с Российской Федерацией. Поэтому никаких ограничений гражданам ЕАЭС нет», – рассказал вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Берик Камалиев.

Такие меры по сути копируют действия китайских властей, которые накануне закрыли последнюю больницу, где находились заболевшие коронавирусом. Эпидемия в стране по официальным данным пошла на спад.



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Теги: Минск
 
 
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Несмотря на то, что в Казахстане нет заразившихся, там принимаются энергичные меры против заболевания.
 
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