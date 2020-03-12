|
Указ о льготах для электромобилей. Рассказываем о нововведениях понятно
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Когда экология и безопасность важнее всего. А еще отмена НДС и бесплатная парковка: Президент подписал указ о стимулировании закупок электромобилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В ближайшее время мы ждем запуска двух блоков БелАЭС. А это значит, что электроэнергии у нас будет много. И это прямая замена углеводородам, что также важно для нашей страны, которая закупает нефть и газ.
При разработке указа изучили лучший мировой опыт, учли пожелания водителей, которые бы хотели перейти с обычного на электромобиль. Так, от техосмотра отвязали дорожный сбор, а владельцам электрокаров теперь не нужно платить пошлину за участие в дорожном движении.
К бесшумной езде и штекеру вместо бензобака Руслан приноровился, когда электротранспорт был еще диковинкой. За шесть лет электрокары мейнстримом не стали (но это пока), но выбор в пользу «зеленых» авто делают все больше автовладельцев.
Руслан Руденок, владелец электрокара:
На одном энтузиазме далеко не уедешь, а без хорошей зарядной сети и подавно. Вот такие «Маланки» готовы одновременно подзарядить до 9 000 авто. На трассах, у бизнес-центров и магазинов – всего 251 по всей стране. На 360 электромобилей. Для сравнения: в Норвегии одна зарядка на 20 машин, в Украине – на 14. Пока пьешь кофе, твой электрокар в быстром режиме зарядки успеет «подпитаться» за 7 минут на 35 километров. Для езды по городу вполне достаточно.
Яна Шипко, корреспондент:
Между тем, белорусские энергетики с вводом АЭС столкнутся с проблемой выравнивания суточного графика нагрузки энергосистемы. Чтобы выровнять этот провал за счет электромобилей, потребуется заряжать их каждые сутки примерно 200 тысяч.
По прогнозам, эта отрасль в ближайшие годы станет едва ли не самой стремительно развивающейся. За этот год «Белоруснефть» удвоит количество зарядных станций. А в конце 2020-го можно будет проверить и сверхбыстрые установки – зарядка всего за 10-12 минут на 350 километров автопробега.
Андрей Котик, заместитель генерального директора «Белоруснефти»:
В Норвегии сейчас продажи электромобилей превысили 50 % местного рынка. Не помеха ни холода, ни дальние расстояния. Все дело в государственной политике. Лучшее из мировой практики по поддержке электротранспорта подписанный указ позволяет перенять и в Беларуси. Как бы ни складывалась экономическая ситуация, экология и безопасность в приоритете. Меры беспрецедентные и своевременные: электроэнергии у нас как раз в ближайшем будущем будет много.
Изменения вобрали в себя все лучшие мировые тренды.
Помимо очевидной экономии на сервисе и топливе (зарядки сейчас для электромобилей бесплатные) автовладельцев ждут и другие дивиденды: отмена НДС, освобождение от дорожного сбора, бесплатная парковка по городу. НДС до 500 базовых вернут даже тем, кто приобрел электромобиль ранее. Автотрейдеры уже прогнозируют повышенный спрос.
Артур Туманов, глава белорусского Tesla-клуба:
Мировой автопром сейчас переживает тектонический сдвиг в сторону электротранспорта. В Минске на неделе новый китайский электромобиль презентовали «Белджи».
Проехать на таком можно почти через всю страну. Дальность хода – 500 километров. Электрокар предстоит обкатать и отдать дилерам. Ну а белорусские автовладельцы надеются, что в ближайшей перспективе на рынке появятся и новинки made in Belarus.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Когда экология и безопасность важнее всего. А еще отмена НДС и бесплатная парковка: Президент подписал указ о стимулировании закупок...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)