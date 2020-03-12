ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Указ о льготах для электромобилей. Рассказываем о нововведениях понятно

12.03.2020 22:43 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Когда экология и безопасность важнее всего. А еще отмена НДС и бесплатная парковка: Президент подписал указ о стимулировании закупок электромобилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ближайшее время мы ждем запуска двух блоков БелАЭС. А это значит, что электроэнергии у нас будет много. И это прямая замена углеводородам, что также важно для нашей страны, которая закупает нефть и газ.

Указ о льготах для электромобилей. Рассказываем о нововведениях понятно

При разработке указа изучили лучший мировой опыт, учли пожелания водителей, которые бы хотели перейти с обычного на электромобиль. Так, от техосмотра отвязали дорожный сбор, а владельцам электрокаров теперь не нужно платить пошлину за участие в дорожном движении.

И это еще не все – тему продолжит Яна Шипко.

Указ о льготах для электромобилей. Рассказываем о нововведениях понятно

К бесшумной езде и штекеру вместо бензобака Руслан приноровился, когда электротранспорт был еще диковинкой. За шесть лет электрокары мейнстримом не стали (но это пока), но выбор в пользу «зеленых» авто делают все больше автовладельцев.

Указ о льготах для электромобилей. Рассказываем о нововведениях понятно

Руслан Руденок, владелец электрокара:
Это экономия: в пять раз дешевле, чем автомобиль на бензине либо дизеле. Он не шумит, нет никаких запахов. Ну и мы энтузиасты.

Указ о льготах для электромобилей. Рассказываем о нововведениях понятно

На одном энтузиазме далеко не уедешь, а без хорошей зарядной сети и подавно. Вот такие «Маланки» готовы одновременно подзарядить до 9 000 авто. На трассах, у бизнес-центров и магазинов – всего 251 по всей стране. На 360 электромобилей. Для сравнения: в Норвегии одна зарядка на 20 машин, в Украине – на 14. Пока пьешь кофе, твой электрокар в быстром режиме зарядки успеет «подпитаться» за 7 минут на 35 километров. Для езды по городу вполне достаточно.

Указ о льготах для электромобилей. Рассказываем о нововведениях понятно

Яна Шипко, корреспондент:
Конечно, все владельцы электрокаров мечтают, чтобы заряжать их было так же просто, как мобильный телефон, и быстро, как залить бак бензином. Однако ситуация с инфраструктурой в стране уже гораздо лучше, чем буквально пару лет назад. Как минимум на каждый электромобиль приходится одна такая зарядная станция.

Между тем, белорусские энергетики с вводом АЭС столкнутся с проблемой выравнивания суточного графика нагрузки энергосистемы. Чтобы выровнять этот провал за счет электромобилей, потребуется заряжать их каждые сутки примерно 200 тысяч.

Указ о льготах для электромобилей. Рассказываем о нововведениях понятно

По прогнозам, эта отрасль в ближайшие годы станет едва ли не самой стремительно развивающейся. За этот год «Белоруснефть» удвоит количество зарядных станций. А в конце 2020-го можно будет проверить и сверхбыстрые установки – зарядка всего за 10-12 минут на 350 километров автопробега.

Указ о льготах для электромобилей. Рассказываем о нововведениях понятно

Андрей Котик, заместитель генерального директора «Белоруснефти»:
Указ, принятый сегодня, – это старт появления на наших дорогах в массовом порядке электромобилей. Исходя из оценок аналитических агентств, таких как Bloomberg, речь идет о точке паритета, когда электромобиль и двигатель внутреннего сгорания при одинаковых характеристиках будут стоить практически на одном уровне. При такой динамике 2025 год – это примерно 100 тысяч электромобилей на наших дорогах.

Указ о льготах для электромобилей. Рассказываем о нововведениях понятно

В Норвегии сейчас продажи электромобилей превысили 50 % местного рынка. Не помеха ни холода, ни дальние расстояния. Все дело в государственной политике. Лучшее из мировой практики по поддержке электротранспорта подписанный указ позволяет перенять и в Беларуси. Как бы ни складывалась экономическая ситуация, экология и безопасность в приоритете. Меры беспрецедентные и своевременные: электроэнергии у нас как раз в ближайшем будущем будет много.

Александр Лукашенко: «Не получает должного импульса тема развития электротранспорта в стране»

Изменения вобрали в себя все лучшие мировые тренды.

Указ о льготах для электромобилей. Рассказываем о нововведениях понятно

Помимо очевидной экономии на сервисе и топливе (зарядки сейчас для электромобилей бесплатные) автовладельцев ждут и другие дивиденды: отмена НДС, освобождение от дорожного сбора, бесплатная парковка по городу. НДС до 500 базовых вернут даже тем, кто приобрел электромобиль ранее. Автотрейдеры уже прогнозируют повышенный спрос.

Указ о льготах для электромобилей. Рассказываем о нововведениях понятно

Артур Туманов, глава белорусского Tesla-клуба:
Я думаю, что значительно повлияет, потому что схожая ситуация была в Украине, где отменили пошлины все на электрокары, и сразу же произошел взрывной рост продаж электромобилей. Сейчас в Украине, насколько я знаю, уже порядка 30 тысяч электромобилей.

Указ о льготах для электромобилей. Рассказываем о нововведениях понятно

Мировой автопром сейчас переживает тектонический сдвиг в сторону электротранспорта. В Минске на неделе новый китайский электромобиль презентовали «Белджи».

«Читает дорожные знаки и рекомендует, как вам нужно ехать». Новый электромобиль презентовали в Беларуси

Проехать на таком можно почти через всю страну. Дальность хода – 500 километров. Электрокар предстоит обкатать и отдать дилерам. Ну а белорусские автовладельцы надеются, что в ближайшей перспективе на рынке появятся и новинки made in Belarus.

Указ о льготах для электромобилей. Рассказываем о нововведениях понятно

Люди в материале: Руслан Руденок, Яна Шипко, Андрей Котик, Артур Туманов

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Когда экология и безопасность важнее всего. А еще отмена НДС и бесплатная парковка: Президент подписал указ о стимулировании закупок...
 
Новости дня
Новости разные
 
Не только запреты: как страны СНГ и Грузия противостоят коронавирусу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
12.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика