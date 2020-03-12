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Лучший по итогам работы. За что отметили Вилейский районный центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации

12.03.2020 22:23 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. С вниманием к каждому ребенку. Вилейский районный центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации отметили как лучший по итогам работы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Лучший по итогам работы. За что отметили Вилейский районный центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации

Здесь постоянно совершенствуют механизмы обучения, проводят мероприятия, которые помогают детям с социализацией.

Об полноценном пространстве для развития в видеоматериале Анастасии Кончиц.

Лучший по итогам работы. За что отметили Вилейский районный центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации

Лучший по итогам работы. За что отметили Вилейский районный центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации

Лучший по итогам работы. За что отметили Вилейский районный центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации

Лучший по итогам работы. За что отметили Вилейский районный центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации

Люди в материале: Анастасии Кончиц

 
 
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Новости Беларуси. С вниманием к каждому ребенку. Вилейский районный центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации отметили как лучший по итогам работы,...
 
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