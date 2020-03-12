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Сюжеты шедевров мировой и религиозной классики, вышитые мелким крестиком - в Бресте

12.03.2020 22:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

12 марта 2020 года в «Арт пространстве в библиотеке» открылась выставка Аллы Гопша «Пред образом твоим».

Сюжеты шедевров мировой и религиозной классики, вышитые мелким крестиком - в Бресте

Как сказала сама Алла Гурьевна, праздник весны – 8 Марта – лучший повод рассказать о женщине: девочке, девушке, жене, матери, бабушке. Кто-то из них находит себя в семье, другие становятся высококлассными мастерицами, управляют странами, вдохновляют на победы.

Сюжеты шедевров мировой и религиозной классики, вышитые мелким крестиком - в Бресте

Все женские ипостаси – в работах Аллы Гопши, педагога и творческого человека. Эффектное воплощение фантазии художника в мастерстве вышивальщицы, создателя авторской куклы и женских украшений. Среди женских портретов - Барабара Радзивилл, Королева Елизавета, Ангела Меркель, Индира Ганди, портреты-настроение, портреты-характеры. Знакомые сюжеты шедевров мировой и религиозной классики, тщательно вышитые мелким крестиком.

Сюжеты шедевров мировой и религиозной классики, вышитые мелким крестиком - в Бресте

Гильоширование, энкаустика, рисунок на ткани, рисунок на камне, вязание, вышивка – техники мастера и увлеченного человека.

 
 
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  12 марта 2020 года в «Арт пространстве в библиотеке» открылась выставка Аллы Гопша «Пред образом твоим». Как сказала сама Алла Гурьевна, праздник весны – 8 Марта –...
 
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