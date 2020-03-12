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«Дождалась, пока я её снял, и всё кончилось». Фронтовой фотограф рассказал об уникальном снимке
Источник материала: СТВ
Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.
Уже мало кто вспомнит, что когда верили и надеялись, хроника Красной площади была ещё чёрно-белой. И сразу после солдатских шагов по брусчатке в бой вступил ещё один фронт.
Сотни кино- и фоторепортёров тоже не уходили с передовой, тоже воевали.
Александр Дитлов, военный корреспондент фотохроники ТАСС:
Александр Дитлов о той войне до сих пор рассказывает в настоящем времени. Ведь все годы Великой Отечественной ему позировала смерть.
Александр Дитлов:
Пожилая женщина на крыльце разрушенного дома, кажется, не заметила фронтового фотографа. Истощенная до предела, она даже не могла говорить.
Дитлов буквально летит за врачом. Поздно. В объективе отразились последние минуты жизни. Она дождалась освобождения своего города.
Александр Дитлов:
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Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших...
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