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Минчанка рассказывает, как гроб спас ей жизнь во время войны
Источник материала: СТВ
Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.
С тех пор, как немцы появились в Минске, мирные жители живут в постоянном страхе. Каждый день облавы, люди прячутся где могут.
Ирина Двинова, минчанка:
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Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших...
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