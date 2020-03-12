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Первого заболевшего коронавирусом в Беларуси выписали из больницы
Источник материала: Партизан
Первого пациента, которому диагностировали COVID19 в Беларуси, сегодня выписали из больницы,
7 марта Минздрав сообщил, что у иранского студента был получен отрицательный результат теста на коронавирус. Тем не менее он должен был провести в больнице еще несколько дней, так как согласно протоколу лечения пациентов выписывают через 14 дней с момента установления диагноза и после двух отрицательных тестов.
В Беларуси подтверждены 21 случай COVID-19.
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Первого пациента, которому диагностировали COVID19 в Беларуси, сегодня выписали из больницы, сообщает Минздрав.
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