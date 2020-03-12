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Николай Козеко: есть серьёзная пища для размышлений в постановке учебно-тренировочного процесса
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сезон у белорусских фристайлистов выдался неоднозначным. Такую оценку соревновательному году дал главный тренер наших летающих акробатов Николай Козеко, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Как отметил рулевой, были и положительные моменты, и отрицательные. А в целом сезон выдался экспериментальным в некоторых аспектах.
Николай Козеко, главный тренер сборной Беларуси по фристайлу:
Николай Козеко отметил успехи опытных представительниц белорусской школы фристайла Александры Романовской и Анны Гуськовой. Среди парней наставник выделил молодых Макара Митрофанова и Игоря Дребенкова. Более подробно о взлетах и падениях белорусского фристайла смотрите в итоговой программе
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Новости Беларуси. Сезон у белорусских фристайлистов выдался неоднозначным. Такую оценку соревновательному году дал главный тренер наших летающих акробатов...
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