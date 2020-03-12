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Как можно рыбачить во время нерестового запрета? В некоторых областях Беларуси начали действовать ограничения на лов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Гомельской и Брестской областях начал действовать запрет на ловлю рыбы. В 2020 году, согласно постановлению Минприроды, сроки перенесли на более ранние, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Минчанин Александр рыбачит с 10 лет. К тому, что периодически вводят запреты на лов рыбы, относится с пониманием. Говорит, что такие рыбаки как он особо и не замечают ограничений.
Александр, рыбак со стажем:
И все-таки сегодня у Александра, в отличие от соседей по берегу, улов хоть и небольшой, но имеется. Вообще же весенний запрет на рыбалку в Беларуси вводится во время нереста большинства видов рыб. Все зависит от прогрева воды.
В 2020 году в Беларуси впервые не было климатической зимы, погода уже в марте аномально теплая. Рыба раньше пошла на нерест и сроки ограничений пришлось переносить.
Владимир Костоусов, заместитель директора по научной работе РУП «Институт рыбного хозяйства»:
Рыбачить во время нерестового запрета можно, но исключительно одной удочкой с одним крючком. Или спиннингом с искусственной приманкой с одним крючком. В светлое время суток с берега, и ни в коем случае не заходя в воду. За выловленную запрещенным способом или орудием рыбу вред придется возместить. А если сумма ущерба будет больше 2 700 рублей, нарушителя ждет уголовное дело. И да: в настоящее время в течение суток можно вылавливать не более 5 килограммов рыбы.
Это в любительской ловле. В профессиональной все значительно сложнее.
Владимир Костоусов:
Кстати, специалисты разработали план мероприятий, который способствовал бы развитию рыбного хозяйства по оптимистичному сценарию. Один из пунктов документа касается введения билета (или по-современному фишкарты) для рыболовов-любителей. Аналогию можно провести с охотниками, у которых есть так называемые путевки.
Владимир Костоусов:
В этом вопросе все будет зависеть от общественности и нашего парламента.
Пока вернемся к весеннему нересту и срокам. В Брестской и Гомельской областях запрет на лов рыбы введен уже 12 марта и продлится до 18 мая. В Минской, Могилевской и Гродненской ограничения будут действовать с 22 марта по 30 мая, а в Витебской – с 31 марта по 8 июня.
Дмитрий Анисовец, корреспондент:
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Как можно рыбачить во время нерестового запрета? В некоторых областях Беларуси начали действовать ограничения на лов
Новости Беларуси. В Гомельской и Брестской областях начал действовать запрет на ловлю рыбы. В 2020 году, согласно постановлению Минприроды, сроки перенесли на более...
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