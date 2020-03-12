ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как можно рыбачить во время нерестового запрета? В некоторых областях Беларуси начали действовать ограничения на лов

12.03.2020 23:48 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Гомельской и Брестской областях начал действовать запрет на ловлю рыбы. В 2020 году, согласно постановлению Минприроды, сроки перенесли на более ранние, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как можно рыбачить во время нерестового запрета? В некоторых областях Беларуси начали действовать ограничения на лов

Почему так произошло и каких еще изменений ждать рыболовам? Знает Дмитрий Анисовец.

Как можно рыбачить во время нерестового запрета? В некоторых областях Беларуси начали действовать ограничения на лов

Минчанин Александр рыбачит с 10 лет. К тому, что периодически вводят запреты на лов рыбы, относится с пониманием. Говорит, что такие рыбаки как он особо и не замечают ограничений.

Как можно рыбачить во время нерестового запрета? В некоторых областях Беларуси начали действовать ограничения на лов

Александр, рыбак со стажем:
Главное, чтобы не было вреда рыбе. Мы можем подождать и после запрета половить. Для нас, рыбаков, непринципиально. Есть поговорка: рыба не еда, рыба – друг, поймал и отпусти. Этим принципом и живем.

Как можно рыбачить во время нерестового запрета? В некоторых областях Беларуси начали действовать ограничения на лов

И все-таки сегодня у Александра, в отличие от соседей по берегу, улов хоть и небольшой, но имеется. Вообще же весенний запрет на рыбалку в Беларуси вводится во время нереста большинства видов рыб. Все зависит от прогрева воды.

В 2020 году в Беларуси впервые не было климатической зимы, погода уже в марте аномально теплая. Рыба раньше пошла на нерест и сроки ограничений пришлось переносить.

Как можно рыбачить во время нерестового запрета? В некоторых областях Беларуси начали действовать ограничения на лов

Как можно рыбачить во время нерестового запрета? В некоторых областях Беларуси начали действовать ограничения на лов

Владимир Костоусов, заместитель директора по научной работе РУП «Институт рыбного хозяйства»:
Основная масса этих видов нерестится при достижении температуры воды 8-12 градусов, что обычно приходится в наших широтах на вторую половину апреля – первую половину мая. Как пойдет в этом году? Можно предположить, что по всей видимости темп прогрева воды будет более интенсивный, соответственно, нерест начнется раньше, чем в среднемноголетнем аспекте.

Как можно рыбачить во время нерестового запрета? В некоторых областях Беларуси начали действовать ограничения на лов

Рыбачить во время нерестового запрета можно, но исключительно одной удочкой с одним крючком. Или спиннингом с искусственной приманкой с одним крючком. В светлое время суток с берега, и ни в коем случае не заходя в воду. За выловленную запрещенным способом или орудием рыбу вред придется возместить. А если сумма ущерба будет больше 2 700 рублей, нарушителя ждет уголовное дело. И да: в настоящее время в течение суток можно вылавливать не более 5 килограммов рыбы.

Как можно рыбачить во время нерестового запрета? В некоторых областях Беларуси начали действовать ограничения на лов

Это в любительской ловле. В профессиональной все значительно сложнее.

Владимир Костоусов:
В период нереста запрещена профессиональная или промысловая ловля рыбы по той причине, что это незаконно. Все это отслеживается и пресекается соответствующими природоохранными структурами. Никто не хочет подставляться под большие штрафы, вплоть до уголовной ответственности.

Как можно рыбачить во время нерестового запрета? В некоторых областях Беларуси начали действовать ограничения на лов

Кстати, специалисты разработали план мероприятий, который способствовал бы развитию рыбного хозяйства по оптимистичному сценарию. Один из пунктов документа касается введения билета (или по-современному фишкарты) для рыболовов-любителей. Аналогию можно провести с охотниками, у которых есть так называемые путевки.

Как можно рыбачить во время нерестового запрета? В некоторых областях Беларуси начали действовать ограничения на лов

Владимир Костоусов:
Во-первых, это может дисциплинировать в определенном плане рыболовов-любителей. Во-вторых, чтобы получить этот билет, надо обладать минимальными знаниями ведения рыболовного хозяйства. Это не значит ограничивать его свободу по принципу: «мои деды ловили, я ловлю, так и будет дальше». Ресурсы конечны.

В этом вопросе все будет зависеть от общественности и нашего парламента.

Как можно рыбачить во время нерестового запрета? В некоторых областях Беларуси начали действовать ограничения на лов

Пока вернемся к весеннему нересту и срокам. В Брестской и Гомельской областях запрет на лов рыбы введен уже 12 марта и продлится до 18 мая. В Минской, Могилевской и Гродненской ограничения будут действовать с 22 марта по 30 мая, а в Витебской – с 31 марта по 8 июня.

Как можно рыбачить во время нерестового запрета? В некоторых областях Беларуси начали действовать ограничения на лов

Как можно рыбачить во время нерестового запрета? В некоторых областях Беларуси начали действовать ограничения на лов

Дмитрий Анисовец, корреспондент:
Еще одно важное обстоятельство, которое затронет и обычных граждан. Во время нереста нельзя пользоваться маломерными судами не только для рыболовства, но и для других целей. Правда, в исключительных случаях можно получить разрешение у местных властей.

Как можно рыбачить во время нерестового запрета? В некоторых областях Беларуси начали действовать ограничения на лов

Люди в материале: Дмитрий Анисовец, Владимир Костоусов

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Гомельской и Брестской областях начал действовать запрет на ловлю рыбы. В 2020 году, согласно постановлению Минприроды, сроки перенесли на более...
 
Новости дня
Новости разные
 
Минчанка рассказывает, как гроб спас ей жизнь во время войны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика