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Делегация из Бреста прибыла во Львов
13.03.2020 07:32 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Как сообщает пресс-служба Львовского городского Совета, городской голова Андрей Садовый встретился с председателем Брестского горисполкома Александром Рогачуком. Руководители обсудили возможности экономического и культурного сотрудничества, а также опыт городов в переработке отходов и автоматизации оплаты проезда в общественном транспорте.
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Как отметил Александр Рогачук, между двумя городами — очень много общего, и это хорошая основа для налаживания сотрудничества. «Львов — очень популярный город в Бресте. Вы в Беларуси — очень популярный человек. Ментально и исторически у наших городов очень много общего », — подчеркнул он.
Обсуждая возможности прихода украинских инвестиций в Брест, Александр Рогачук, в частности, отметил, что город готов предоставить максимальные преференции львовским производителям и торговым сетям.
Также обсуждался опыт Бреста в переработке отходов. Как отметил Александр Рогачук, в Бресте работает самый современный в Беларуси мусороперерабатывающий завод. Львовские специалисты намерены посетить город и ознакомиться с работой завода, до начала работ по строительству собственного.
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Как сообщает пресс-служба Львовского городского Совета, городской голова Андрей Садовый встретился с председателем Брестского горисполкома Александром...
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