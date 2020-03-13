Делегация из Бреста прибыла во Львов

Источник материала: Виртуальный Брест

Как сообщает пресс-служба Львовского городского Совета, городской голова Андрей Садовый встретился с председателем Брестского горисполкома Александром Рогачуком. Руководители обсудили возможности экономического и культурного сотрудничества, а также опыт городов в переработке отходов и автоматизации оплаты проезда в общественном транспорте.





Фото — пресс-службы Львовского городского Совета . На фото: председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук , городской голова Львова Андрей Садовый, заместитель председателя Брестского облисполкома Геннадий Борисюк.

Как отметил Александр Рогачук, между двумя городами — очень много общего, и это хорошая основа для налаживания сотрудничества. «Львов — очень популярный город в Бресте. Вы в Беларуси — очень популярный человек. Ментально и исторически у наших городов очень много общего », — подчеркнул он.





Обсуждая возможности прихода украинских инвестиций в Брест, Александр Рогачук, в частности, отметил, что город готов предоставить максимальные преференции львовским производителям и торговым сетям.





Также обсуждался опыт Бреста в переработке отходов. Как отметил Александр Рогачук, в Бресте работает самый современный в Беларуси мусороперерабатывающий завод. Львовские специалисты намерены посетить город и ознакомиться с работой завода, до начала работ по строительству собственного.



