|
Шестиэтажки, школа, детский сад. Посмотрите, как будет выглядеть ЖК на месте рынка «Лебяжий»
Источник материала: Tut.by
Во втором квартале 2020 года компания «Сетко Интернешнл» и группа компаний «Тапас»
В мае 2018-го компания «Сетко Интернешнл»
В феврале 2020 года рынок «Лебяжий»
Квартал будет состоять примерно из десятка шестиэтажных многоквартирных домов, двух паркингов и небольшого офисного здания на пересечении Тимирязева и Ратомской.
В квартале также появится школа и детский сад, но строить их будет уже город за счет бюджета.
Строительство квартала разбито на шесть очередей и будет продолжаться пять лет.
Что это за история с совместным проектом?
Компания «Сетко Интернешнл» изначально была учреждена компанией с Британских Виргинских островов, а также двумя белорусскими бизнесменами — уроженцами Ливана и Непала. Сейчас в учредителях вместе с компанией с Виргинских островов значится белорусская айтишная компания, принадлежащая ливанскому бизнесмену.
С сентября 2018 года директором «Сетко Интернешнл» является экс-гендиректор ООО «Тапас» Андрей Сидоренко. К тому же в качестве своих контактов «Сетко Интернешнл» передала в органы Министерства юстиции телефоны и электронную почту группы компаний «Тапас». При этом структуры «Тапаса» не входят в состав учредителей «Сетко Интернешнл».
В группе компаний «Тапас» говорили, что сотрудничество с «Сетко Интернешнл» по застройке территории бывшего рынка «Лебяжий» — совместный проект на взаимовыгодных коммерческих условиях.
— Новая очередь строительства станет продолжением уже существующего комплекса «Олимпик Парк». С учетом опыта реализации данного объекта группой компаний «Тапас» будет оказан полный комплекс инжиниринговых услуг и услуг по продаже
Сейчас земля бывшего «Лебяжьего» разделена на пять участков под строительство жилого комплекса и передана в аренду «Сетко Интернешнл». Срок аренды участков — до 19 декабря 2024 года. Годовая арендная плата за все пять — 147,3 тысячи рублей.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Застройка квартала - совместный проект компании «Сетко Интернешнл» и группы компаний «Тапас».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)