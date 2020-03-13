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Шестиэтажки, школа, детский сад. Посмотрите, как будет выглядеть ЖК на месте рынка «Лебяжий»

13.03.2020 07:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Во втором квартале 2020 года компания «Сетко Интернешнл» и группа компаний «Тапас» начнут застраивать территорию бывшего рынка «Лебяжий» на улице Тимирязева в Минске. Показываем, как будет выглядеть этот жилой квартал.


В мае 2018-го компания «Сетко Интернешнл» купила на открытом аукционе за 10 миллионов долларов право застройки территории бывшего рынка «Лебяжий» на улице Тимирязева, напротив ТД «Ждановичи». На тот момент на эту территорию существовала лишь предпроектная проработка института «Минскградо».

В феврале 2020 года рынок «Лебяжий» закрылся. Во втором квартале года на его месте начнется строительство квартала, который является совместным проектом «Сетко Интернешнл» и «Тапаса». Вот такая визуальная концепция согласована властями:


Квартал будет состоять примерно из десятка шестиэтажных многоквартирных домов, двух паркингов и небольшого офисного здания на пересечении Тимирязева и Ратомской.


В квартале также появится школа и детский сад, но строить их будет уже город за счет бюджета.


Строительство квартала разбито на шесть очередей и будет продолжаться пять лет.

Что это за история с совместным проектом?

Компания «Сетко Интернешнл» изначально была учреждена компанией с Британских Виргинских островов, а также двумя белорусскими бизнесменами — уроженцами Ливана и Непала. Сейчас в учредителях вместе с компанией с Виргинских островов значится белорусская айтишная компания, принадлежащая ливанскому бизнесмену.

С сентября 2018 года директором «Сетко Интернешнл» является экс-гендиректор ООО «Тапас» Андрей Сидоренко. К тому же в качестве своих контактов «Сетко Интернешнл» передала в органы Министерства юстиции телефоны и электронную почту группы компаний «Тапас». При этом структуры «Тапаса» не входят в состав учредителей «Сетко Интернешнл».

В группе компаний «Тапас» говорили, что сотрудничество с «Сетко Интернешнл» по застройке территории бывшего рынка «Лебяжий» — совместный проект на взаимовыгодных коммерческих условиях.

— Новая очередь строительства станет продолжением уже существующего комплекса «Олимпик Парк». С учетом опыта реализации данного объекта группой компаний «Тапас» будет оказан полный комплекс инжиниринговых услуг и услуг по продаже
жилья, сдаче в аренду торговых площадей, — рассказывали в «Тапасе».

Сейчас земля бывшего «Лебяжьего» разделена на пять участков под строительство жилого комплекса и передана в аренду «Сетко Интернешнл». Срок аренды участков — до 19 декабря 2024 года. Годовая арендная плата за все пять — 147,3 тысячи рублей.

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Теги: Минск
 
 
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Застройка квартала - совместный проект компании «Сетко Интернешнл» и группы компаний «Тапас».
 
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