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Фондовый рынок США столкнулся с крупнейшим обвалом котировок с 1987 года

13.03.2020 07:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ключевые индексы потеряли более 9% в четверг по итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже на фоне опасений, касающихся распространения нового коронавируса. Это крупнейший обвал основных котировок с октября 1987 года.

Как свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки, американский промышленный индекс Dow Jones снизился на 2352,60 пункта (9,99%) и остановился на отметке 21 200,62 пункта. Это крупнейшее снижение индекса по итогам сессии со времен так называемого черного понедельника, 19 октября 1987 года. В этот день Dow Jones потерял 22,6%, передает ТАСС.

Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, потерял 260,74 пункта (9,51%) и оказался на отметке 2480,64 пункта. Для данного индекса это также худший результат с 19 октября 1987 года. Тогда сокращение составило более 18%. Индекс электронной биржи Nasdaq снизился на 750,25 пункта (9,43%), до 7201,80 пункта.

Наибольшее снижение отмечено, в частности, у авиаперевозчиков и компаний, организующих круизы и туристические поездки. В среду президент США Дональд Трамп в связи с распространением нового коронавируса объявил о запрете на въезд в страну иностранцев, прибывающих из Европы, за исключением Великобритании.
 
 
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Ключевые индексы потеряли более 9% в четверг по итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже на фоне опасений, касающихся распространения нового...
 
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