Фондовый рынок США столкнулся с крупнейшим обвалом котировок с 1987 года

ТАСС . Как свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки, американский промышленный индекс Dow Jones снизился на 2352,60 пункта (9,99%) и остановился на отметке 21 200,62 пункта. Это крупнейшее снижение индекса по итогам сессии со времен так называемого черного понедельника, 19 октября 1987 года. В этот день Dow Jones потерял 22,6%, передает





Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, потерял 260,74 пункта (9,51%) и оказался на отметке 2480,64 пункта. Для данного индекса это также худший результат с 19 октября 1987 года. Тогда сокращение составило более 18%. Индекс электронной биржи Nasdaq снизился на 750,25 пункта (9,43%), до 7201,80 пункта.





Наибольшее снижение отмечено, в частности, у авиаперевозчиков и компаний, организующих круизы и туристические поездки. В среду президент США Дональд Трамп в связи с распространением нового коронавируса объявил о запрете на въезд в страну иностранцев, прибывающих из Европы, за исключением Великобритании.