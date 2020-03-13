«Учитывая дружественные отношения». Показываем, какие белорусские земли принадлежат России

Источник материала: Tut.by

Возможно, вы не знали, но в Минске и в пригороде столицы есть несколько участков, которые находятся в собственности Российской Федерации. Как так произошло и что находится на этих участках сейчас — в материале TUT.BY.



Фото: Reuters

Когда и как передали участки

В 2009 году правительства Беларуси и России подписали соглашение о взаимной передаче в собственность земельных участков и об аренде земельных участков. После в текст вносились изменения, согласно которым Россия предоставляла в собственность Беларуси участки на несколько гектаров больше. Документ ратифицировали в 2013 году.

В соглашении сказано, что стороны согласились передать друг другу участки «учитывая дружественные отношения между Республикой Беларусь и Российской Федерацией».

Цели, под которые страны обменялись участками, в соглашении не прописаны. Сказано лишь, что они могут быть использованы в соответствии с их целевым назначением и принадлежностью к той или иной категории земель.



Премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский и председатель правительства России Владимир Путин в день подписания соглашения 28 мая 2009 г. Тогда в Минске прошло заседание Совета министров Союзного государства Беларуси и России. Фото: naviny.by

До обмена участками в 2009 году зампредседателя Госкомитета по имуществу рассказывал журналистам, что использовать их будут с одинаковой целью — рекреационной или социально-культурной.

Белорусская сторона передала в собственность Российской Федерации четыре участка в Минске и Минской области суммарной площадью 16,32 га. А российская сторона — пять участков на 24,14 га в собственность Беларуси и два на 38 га в аренду сроком на 49 лет.

Первый участок: 3 га в парке Дружбы народов под Российский центр науки и культуры



Скриншот «Яндекс.Карты»

Одним из первых в списке указан участок на 3 га в парке Дружбы народов. Землю выделили под строительство Российского центра науки и культуры. Сейчас центр располагается в Минске на Революционной, 15а. Кстати, это здание принадлежит американской компании ATHLETIK U.S.A.

Территория в парке, которая с 2013 года находится в собственности России, — до сих пор в первозданном виде. Участок огорожен небольшим забором. Работы здесь никогда никто не начинал.

В Российском центре науки и культуры отказались обсуждать использование выделенного участка. Что с ним будет дальше — неизвестно.

В комитете архитектуры и градостроительства Мингорисполкома нам ответили, что на момент заключения соглашения российская сторона планировала построить здесь центр за счет собственных средств. А вот информацией о том, почему строительство объекта за эти годы так и не началось, комитет не располагает.



Скриншот «Яндекс.Карты»

— В соответствии с генпланом Минска (…) и утвержденным детальным планом рассматриваемый земельный участок в парке Дружбы народов, принадлежащий Российской Федерации на праве собственности, расположен в общественной зоне многофункциональной застройки городского центра, предназначенной для размещения объектов международного, национального и регионального значения.

Также в комитете заметили, что сейчас в исполком в установленном законодательством порядке вносятся изменения в ранее утвержденную градостроительную документацию.

Второй участок: 1,5 га комплекса «Крылово» рядом с домом для посольства



Скриншот «Яндекс.Карты»

Еще один пустой участок находится вблизи комплекса от дипсервиса «Крылово», в 30 километрах от Минска. Участок расположен в категории земель природоохранного, оздоровительного, рекреационного, историко-культурного назначения. Целевого назначения у него нет.

На изображении со спутника, где российский пустой участок выделен красным, видим здание, которое не попадает в границы выделенной российской земли. То есть здание стоит уже на белорусской земле.



Скриншот «Яндекс.Карты». Красной линией отмечен российский пустой участок, желтым мы выделили дом на белорусской земле, который принадлежит Российской стороне. Скриншот «Яндекс.Карты»

По выпискам из госрегистра, собственник этого кусочка земли, выделенного желтым, — Республика Беларусь, но наша страна передала этот участок на 99 лет в безвозмездное пользование посольству Российской Федерации в Республике Беларусь.

В 2010 году на этом участке россияне построили двухэтажный жилой дом на две квартиры с крытой наземной автостоянкой. Дом принадлежит Российской Федерации, с правом оперативного управления у посольства России.

Объясняем, обычно по такой схеме распоряжаются госимуществом: право оперативного управления на объект получают казенные предприятия, учреждения и организации. Это дает им возможность пользоваться зданием, но только по назначению, с целями своей деятельности. Тем не менее объект все равно принадлежит российской стороне.



Предположительно, это и есть дом посольства России в Беларуси. Под крытой автопарковкой стоят машины с российскими номерами, одна из них — «Мазда» с дипномерами российского представительства. 2017 год.

Фото: Алексей Комаров, google.com

Здесь же, в Крылово, расположен комплекс для отдыха на берегу озера с дачными домиками от дипсервиса и баней, которые сдают в аренду. Въезд на территорию закрытый.

Третий участок: пустая земля на 9,3 га в Ждановичах



Скриншот «Яндекс.Карты»

Еще один участок, выделенный в собственность Российской Федерации, расположен за МКАДом в направлении Заславского водохранилища. Находится вблизи санатория «Белорусочка», все эти годы участок совершенно пустой, хотя на кадастровой карте отмечен как «Криничный». Криничный — это товарищество собственников поселка МВД. На карте он справа.



Вид с дороги на эту территорию. 2019 год. Скриншот «Яндекс.Карты»

Целевое назначение этой российской территории не установлено. Категория: земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения.

Четвертый участок: 2,5 га возле частной школы российского олигарха в Дроздах



Скриншот «Яндекс.Карты»

Последний участок в собственности РФ расположен возле проспекта Победителей. Он соседствует с частной школой в Дроздах, которую в 2020 году построила компания российского олигарха, и будущим «Шантер Хиллом». Здесь также долгое время площади пустуют.



Так выглядит этот пустырь. Скриншот «Яндекс.Карты»

Ранее в СМИ писали: участок в Дроздах будет использован для увеличения территории резиденции посла России в Беларуси. Резиденция посла в Минске до сих пор находится по адресу: Старовиленская, 48.

В следующей публикации мы расскажем о белорусских участках в России.