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Игрок «Челси» заболел коронавирусом, клуб самоизолируется
Источник материала: Tut.by
«Челси» объявил, что тест полузащитника Каллума Хадсона-Одои на коронавирус дал положительный результат,
Те, кто недавно близко контактировал с 19-летним англичанином, будут самоизолированы. Это касается всех игроков, тренерского штаба и персонала «Челси».
«Ожидается, что те, кто не контактировал близко с Хадсоном-Одои, вернутся к работе в ближайшие дни.
В понедельник утром у Каллума наблюдались симптомы незначительной простуды, с этого дня в целях предосторожности он не посещал тренировочную базу.
Несмотря на положительный результат теста, Каллум чувствует себя хорошо и ждет с нетерпением возвращения к тренировкам. Желаем ему скорейшего выздоровления», — говорится в заявлении лондонского клуба.
Напомним, ранее стало известно о
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Те, кто недавно близко контактировал с 19-летним англичанином, будут самоизолированы.
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