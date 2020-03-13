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Вячеслав Федоренков: похоже, Вудкрофт действительно планирует остаться. Вернее — его планируют оставить

13.03.2020 07:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Хоккейный эксперт "Прессбола" Вячеслав Федоренков в газетном материале делает весьма вероятное предположение, что главный тренер минского "Динамо" Крэйг Вудкрофт остается с нами.



Что еще приковало внимание, так это уже упомянутое присутствие на средовом матче в Чижовке штаба Вудкрофта во главе с самим. Понятно, что в нашем хоккее (давно доказано) возможно все и в любой момент. Но пока многое намекает на то, что слухи о скорой отставке Вуди из "Динамо" сильно преувеличены. Канадец работает в том самом штатном режиме: после выходных команда “подкатывает” своих сборников, коуч с ассистентами проявляет естественный интерес к сшибке динамовских “фармов” в плей-офф экстралиги. Нет, понятно: формально отпуск у команд стартует только на излете апреля. Но в иные годы динамовский штаб в полном составе через несколько недель по окончании сезона накрыть было почти нереально. Значит, Крэйг действительно планирует остаться. Вернее — его планируют оставить.

Как отношусь? Двояко. Согласен с не раз уже звучавшей идеей, что с такими результатами местного коуча уже давно бы пережевали и выплюнули. И экстраполирую на клубный уровень свое мнение, что, как и в сборной, инспец нам сегодня не шибко-то и нужен.
 
 
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Хоккейный эксперт "Прессбола" Вячеслав Федоренков в газетном материале делает весьма вероятное предположение, что главный тренер минского "Динамо" Крэйг...
 
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