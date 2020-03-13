|
«Мужчина жалуется, что девушка его объедает». Почему женщины должны выбирать йогурт вместо стейка
Источник материала: Tut.by
Мы уже писали о том, как
Появилась еще одна отличная реклама: бренд Heineken запустил глобальную медиакампанию Cheers to All, которая обращает внимание на стереотипы, связанные с заказом тех или иных напитков мужчинами и женщинами. Почему девушкам всегда предложат смузи вместо пива, рассуждает Анна Петрова.И судя по тому, как отреагировали на ролики комментаторы в социальных сетях, тут и правда есть над чем поработать.
Да, действительно среди огромного количества гендерных стереотипов тема пищевых привычек и пристрастий занимает особое место: в нашем сознаний существует «мужская» и «женская» еда. Например, настоящий мужчина должен любить мясо, а все эти йогурты, смузи и пирожные — это же такое несерьезное, для нежных, тонких и звонких девочек.
Испокон веков мужчинам полагалось много — и желательно мясного, тогда как женщины должны были довольствоваться малым. Возникший позже культ худобы и модельного тела еще больше подлил масла в огонь. И по сей день абсолютной нормой считают факт, что женщина должна пожизненно сидеть на диете, находиться в вечном страхе, что она поправится, и налегать на овощи и «молочку», невзирая на пищевые пристрастия.
Именно из-за этого культа худобы у женщин уже с самого детства складываются не совсем здоровые отношения с пищей, в то время как отличный аппетит у мужчин только приветствуется.
Безусловно, мужчине всегда в первую очередь предложат стейк, а женщине — овощной салат.
— На свиданиях женщины никогда не едят, — утверждал герой Джека Николсона в фильме «Любовь по правилам и без».
Да, нормально не едят, потому что женственно и сексуально есть мороженое или жевать листик салата. А все это мясо, которое может застрять в зубах, пицца, которая измажет лицо кетчупом и которую — о ужас! — надо есть руками… Лучше не рисковать.
То, что женщины «по природе своей» мало едят, — вполне себе популярная точка зрения. Как-то по Сети даже гулял мужской пост о том, что
Или вот в России внезапно предложили рассчитать новый прожиточный минимум, разделив его по полу: мужчинам 16 тысяч рублей в месяц, женщинам — 13,7. Иначе говоря, закрепить на государственном уровне право мужчин питаться лучше.
Ну а реклама активно поддерживает существующие гендерные стереотипы. Например, йогурты и творожки — легкая пища для женщин, а орешки всегда идут как пара к пиву и предназначены для мужчин. Пельмени — это всегда мужчины или сразу целая семья, потому что трудно представить одинокую женщину, которая придет с работы и будет варить себе пельмени.
Интересно, кстати, что «природное предназначение» стоять у плиты принадлежит именно женщинам, но готовят они исключительно для мужчин/семьи, а ради себя одной никто заморачиваться не будет. Зачем, можно же просто достать из холодильника творожок! И для фигуры, опять же, полезнее, правда?
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Почему девушкам всегда предложат смузи вместо пива, рассуждает Анна Петрова.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)