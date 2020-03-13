Источник материала: Новости Волковыска

Согласно документу отметками, приравниваемыми к неудовлетворительным по результатам ЦТ и результатам вступительных испытаний в учреждениях высшего образования (вузы), оцениваемых по стобалльной шкале, в баллах по стобалльной шкале от 0 до 100 баллов (включительно) для лиц, поступающих для получения высшего образования I ступени, считаются:

по белорусскому и русскому языкам – 0-9 баллов;

по специальностям «Белорусский язык и литература», «Русский язык и литература», «Белорусский язык и литература. Иностранный язык (с указанием языка)», «Русский язык и литература. Иностранный язык (с указанием языка)», «Белорусская филология (по направлениям)», «Русская филология (по направлениям)», «Славянская филология» – 0-24 балла;

по первому предмету профильного испытания – математике, физике, химии, биологии – 0-19 баллов. По истории Беларуси, всемирной истории (новейшее время), обществоведению, географии, иностранным языкам (английскому, немецкому, французскому, испанскому, китайскому) – 0-24 балла;

по второму предмета профильного испытания – математике, физике, химии и биологии – 0-9 баллов. По истории Беларуси, всемирной истории (новейшее время), географии, иностранным языкам (английскому, немецкому, французскому, испанскому, китайскому) – 0-14 баллов.

Исключение составляют:

вузы, находящиеся в подчинении Министерства обороны, Министерства по чрезвычайным ситуациям и Государственного пограничного комитета;

военные факультеты;

группы специальностей «Производство, хранение и переработка продукции растениеводства», «Животноводство. Рыбоводство. Пчеловодство», «Сельское строительство и обустройство территорий», «Мелиорация и водное хозяйство», «Агроинженерия».

В них неудовлетворительными будут считаться отметки от 0 до 6 баллов по учебным предметам «Белорусский язык», «Русский язык», «Математика», «Физика», «Химия», «Биология», «История Беларуси», «Всемирная история (новейшее время)», «Обществоведение», «География», «Иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский, китайский)».

Нижнее пороговое значение отметок ЦТ в 2019 г. было аналогичным.