«Начинал бизнес - спал по два-три часа в сутки». Основатель 21vek.by - о работе и хобби

Источник материала: Tut.by

Своим конкурентным преимуществом соучредитель и основатель компании 21vek.by Сергей Вайнилович раньше считал время. «Но постепенно для себя переосмыслил, что в работе главное не время, а энергия», — подчеркивает он. Вместе с FUN Platinum мы узнали, какие источники энергии помогают бизнесмену уже 15 лет успешно вести свое дело и получать удовольствие от жизни.





В 2004 году Сергей Вайнилович вместе с партнерами основал онлайн-гипермаркет 21vek.by. Сейчас в штате компании более 1800 человек. За последние два года продажи увеличились пятикратно, выручка превышает 200 миллионов долларов в год. В каталоге представлено более 450 тысяч наименований товаров, которые доставляют по всей стране.

«За 15 лет провел всего четыре дня без ноутбука»

Сергей Вайнилович рассказывает, что в школах лидерства и на курсах по бизнес-администрированию и управлению личным временем коучи постоянно повторяют: время — это самый ограниченный ресурс, который никогда не купишь.

— Я был уверен, что успеваю больше других, потому что организм позволял меньше спать и больше работать. Когда начинал свой бизнес, то первые год или два спал по два-три часа в сутки. И вот недавно столкнулся с тем, что у меня много работы и полно на нее времени, а я ничего не могу делать. Тогда осознал, что в бизнесе главный ресурс не время, а энергия. Умение черпать ее из различных источников, вовремя восстанавливаться и перезаряжаться очень важно, если ты находишься на супердинамичной позиции, где постоянно надо принимать решения и развиваться. Теперь я готов утверждать, что время — ничто, энергия — все.

Собеседник вспоминает, что раньше очень гордился тем, что в любое время он на связи.

— Как-то подсчитал: за 15 лет в бизнесе я провел без ноутбука всего четыре дня. У нас компания с высоким темпом развития, поэтому для меня как руководителя рабочий процесс беспрерывен. Да, я не лягу спать, пока не решу все рабочие вопросы. Но сейчас начал ощущать по-другому: сам все не сделаешь, поэтому нужно учиться отдыхать, в том числе на работе.



Фото из личного архива

Сергей признается, что его главный стимулирующий ресурс — это стресс. Для компании встряска часто становится показателем жизнеспособности выбранной бизнес-модели. По мнению бизнесмена, любую сложность можно использовать как шанс изменить ситуацию в свою пользу.

— Это можно сравнить с ездой в автомобиле: если долго и монотонно мчаться по прямой, то можно и заснуть за рулем. Чтобы не клонило в сон, нужно несколько раз переключить скорость. Этот принцип действует как в работе, так и в отношениях. Если неделями все ровно и спокойно, я стараюсь что-то сломать в привычном ходе дел. Я не поклонник дзена и созерцания. Мне нужна активность, стресс как раз не позволяет притормозить.

«Сотрудники сначала проверят почту, потом пойдут чистить зубы»

Чтобы быть в тонусе, в 2016 году онлайн-гипермаркет попробовал выйти на российский рынок. И хотя проект спустя два года закрыли, Сергей уверен, что эксперимент принес компании необходимые плоды:

— Я ни секунды не жалею об этом опыте. Новые задачи помогли встряхнуть коллектив. Если взять шкалу Ицхака Адизеса, то мы до сих пор находимся на этапе Go-Go — стадии высокой активности развития компании. На мой взгляд, наша работа сейчас напоминает осмысленный стартап: все сотрудники динамичны, успевают первыми новую нишу на рынке если не занять, то уж точно опробовать. Я даже шучу, что, проснувшись, они сначала проверят почту — не упустили ли важное, а потом пойдут чистить зубы.



Фото из личного архива

Для бизнесмена важно чувствовать ритм компании и видеть, с какой скоростью команда ставит и решает задачи.

— Считаю высокий темп и активность ключевыми понятиями в бизнесе. Даже при найме оцениваю, как быстро говорит человек. Хочу сразу получать информацию, поэтому для меня важно, чтобы специалист не медлил в речи.

Чтобы общаться еще быстрее, Сергей практически перестал разговаривать по телефону.

— Научил всех — от мамы до партнеров — мне звонить нельзя: лучше напишите в мессенджере или отправьте e-mail. Нет, я не digital-человек, просто не люблю тратить энергию зря. В телефонном разговоре люди часто начинают что-то рассказывать издалека, в письме же мысль сконцентрирована — и я сразу вижу суть обращения.

«Хотелось посмотреть на цунами и от него убежать»

Сергей не может себе представить, чтобы в отпуске он вместе с женой и ребенком две недели провалялся в отеле по системе «все включено».

— Приезжая в знаменитые города Старого или Нового Света, я вряд ли помчусь в музей или картинную галерею. В путешествиях меня тянет не столько посмотреть памятники архитектуры или самые известные туристические места, сколько увидеть людей, их привычки и образ жизни. Поэтому в том же Лондоне мне больше нравится бывать в Гайд-парке, чем в Букингемском дворце, а в Нью-Йорке я с большей охотой отправлюсь в Централ-парк. Живое общение между людьми — это для меня еще один источник энергии.

Где бы герой ни был, будь то Сочи или Коста-Рика — обязательно найдет бейсджампинг и станет первым в очереди, чтобы спрыгнуть с парашютом с какого-либо фиксированного объекта.



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Дочку Машу тоже воспитывает смелой. Пока девочка еще учится в средней школе, поэтому под присмотром папы осваивает веревочные городки, скалодром, картинг.

— Когда вырастет и захочет попробовать какой-нибудь экстремальный вид спорта, с радостью поддержу ее рвение.

В путешествиях Сергей старается найти максимум новых впечатлений. Он рассказывает, как два года назад проводил свой день рождения в Индонезии и застал серию землетрясений.

— На соседнем острове трясло сильнее, чем на нашем. Все оттуда уезжали, а я один туда приехал. До этого никогда не чувствовал землетрясение. С каждым сильным толчком я брал фонарик и шел к океану смотреть, не началось ли цунами. Я реально его ждал. При этом помнил про безопасность: есть правило уезжать в горы, для этого разработаны самые короткие эвакуационные пути. Моя машина была припаркована возле виллы и повернута в сторону выезда, в замке зажигания всегда стояли ключи. Мне действительно очень хотелось посмотреть на цунами и от него убежать.

«Полеты оказались еще монотоннее, чем рыбалка»

Одно из главных увлечений Сергея Вайниловича — фрирайд — катание на сноуборде или горных лыжах по склонам, где нет подготовленных трасс и курортных комплексов.

— На вертолете тебя поднимают на гору, и ты уже едешь вниз по пухляку (недавно выпавшему, нетронутому снегу. — Прим. TUT.BY) — вот это адреналин! Никогда не знаешь, как пройдет следующий спуск. Как-то был на Камчатке: откатал четыре дня, а на пятый неудачно упал, сильно повредил тазобедренный сустав. Замыкающий гид меня не заметил и съехал вниз. Я долго себя собирал, еле нашел дорогу к нашей группе. Все закончилось операцией, на три года пришлось отказаться от лыж. Но теперь я снова в строю. Как видите, не самое безопасное времяпрепровождение, но мне нравится.



Недавно Сергей Вайнилович записался в летную школу, чтобы получить лицензию частного пилота.

— Я люблю скорость, езжу на спортивных машинах. Мне казалось, самолет по динамичности сродни автомобилю. Очень удивился, что полеты оказались еще монотоннее, чем обычная рыбалка. Интересно становится, когда можно пробовать фигуры высшего пилотажа или рядом в небе кто-то появляется. Обязательно хочу узнать, как спортивный самолет держится в воздухе, если на время заглушают двигатель. Еще планирую пойти на параглайдинг, чтобы часами парить на параплане над землей.

Любителю активного отдыха в Беларуси особо не развернуться: здесь ни высоких гор, ни сильного ветра. Если выпадает пара свободных часов и хорошая погода, Сергей отправляется на вейксерфинг: катер-буксировщик создает с одного борта большую волну, чтобы можно было по ней кататься.

— Мне нравится водная стихия. На море с удовольствием занимаюсь кайтсерфингом — катанием на доске с парашютом. Дайвинг для меня слишком монотонный, а вот к яхтингу возвращаюсь снова и снова. Получил права для управления судном до 50-ти футов, потому что хотел проверить, как яхта может идти против ветра. Первый выход в море в качестве капитана — невероятный мандраж! Понимаешь, что ты отвечаешь за все: чтобы работал интернет и хватало продуктов в холодильнике, чтобы все было в порядке с экипажем, чтобы судну везде давали разрешение пришвартоваться. Ты даже по-другому относишься к прогнозу погоды, ведь на тебе ответственность за всех людей на борту. Я очень люблю груз ответственности.

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