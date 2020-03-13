Иллюзия обмана. Как Игорь Кио покорял женщин и таксистов

Источник материала: Аргументы и факты

Советский цирк для СССР являлся таким же предметом гордости, как достижения в космосе или балет.

Отечественная публика любила цирк и трепетно относилась к его звездам, особенно выделяя знаменитые цирковые династии.

«Как интересно обманывать»

В этом ряду династия Кио занимала особое место. Задолго до Дэвида Коперфильда иллюзионисты Кио потрясали своими трюками не только публику, но и менее изобретательных коллег. При этом Игорь Кио, десятилетиями считавшийся «главным волшебником» страны, говорил: «Насчёт чудес — так их и впрямь нет. Это я утверждаю, как человек, который занимается их массовым производством».

Игорь Кио родился в Москве 13 марта 1944 года, в семье Евгении Смирновой и Эмилия Теодоровича Кио, основоположника династии иллюзионистов.

История происхождения сценического псевдонима Кио, взятого на вооружение циркачом Эмилем Гиршфельдом, имеет несколько вариантов — от вывески «КИНО», где погасла буква «н», до сокращения от выражения «Как интересно обманывать».

Какая бы из версий ни была верной, к моменту рождения Игоря Кио псевдоним окончательно и бесповоротно стал династической фамилией.

За футболиста Кио ходатайствовал сам Бесков

Отец Игоря, Эмиль Кио-старший, изначально планировал младшего сына в продолжатели династии. Старшему, Эмилю, он посоветовал получить «гражданскую» специальность. Эмиль так и сделал, однако позднее всё равно вернулся в цирк.

Игорь Кио в программах отца начал выступать в возрасте пяти лет, так что сомнений в том, что он станет иллюзионистом, практически не было.

«Практически» — потому что всё могло изменить увлечение Игоря футболом. Он занимался в школе ФШМ под руководством тогда ещё начинающего тренера Константина Бескова.

У Игоря Кио были незаурядные способности к футболу. Талант форварда проявился столь ярко, что Бесков лично ездил в цирк к Эмилю Кио уговаривать отца разрешить сыну продолжать футбольную карьеру.

Однако Кио-старший отрезал: «Мой сын будет работать в цирке, а в футбол пусть играет во дворе!».

И действительно, на любительском уровне Кио продолжал играть в футбол в составе команды артистов. Он рассказывал, что однажды в Свердловске на товарищеский футбольный матч артистов с местной хоккейной командой собралось 40 тысяч зрителей. По городу пронёсся слух, что Кио на поле будет показывать фокусы в стиле старика Хоттабыча. Когда же выяснилось, что никаких фокусов нет, а играют обычные любители, разочарование публики едва не закончилось для футболистов побоями.

Карьеру иллюзиониста едва не погубил роман с Галиной Брежневой

Но футбол так и остался увлечением, а главным делом жизни стала иллюзия. Впервые Игорь Кио отработал представление самостоятельно в возрасте 15 лет, подменяя заболевшего отца. А в 21 год Игорю Кио после скоропостижной кончины Эмиля Кио-старшего пришлось полностью взять на себя его иллюзионный аттракцион.

Многие полагали, что Кио-младший с нагрузкой не справится. Популярность Кио была такова, что в год иллюзион давал до 600 представлений. Однако Игорь Кио не только сохранил лучшие номера отца, но и пополнил мир иллюзии своими, абсолютно новыми разработками.

Правда, блестящая карьера Игоря Кио могла пойти под откос в самом начале, когда в возрасте 18 лет он страстно влюбился в 32-летнюю красавицу. Красавица ответила взаимностью, и закрутился безумный роман.

И всё бы ничего, если бы красавицу не звали Галина Леонидовна Брежнева. На тот момент её отец, Леонид Брежнев, ещё не был генеральным секретарем ЦК КПСС, однако входил в круг высших руководителей страны.

От похождений своей дочери на любовном фронте Леонид Ильич к тому времени сильно устал, и связь с юношей-фокусником, мягко говоря, не одобрил. А когда узнал, что влюблённые расписались в ЗАГСе, и вовсе пришёл в ярость.

Впрочем, Брежнев зла на Игоря Кио не держал. У иллюзиониста просто изъяли паспорт, а когда вернули, печати о браке с Галиной Брежневой там уже не было. Их «семейная жизнь» продолжалась всего девять дней.

Несмотря на недовольство Брежнева, встречи Игоря и Галины продолжались до 1964 года. Позднее Игорь Кио о Галине отзывался в высшей степени уважительно.

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Кошмар пожарных и грабитель таксистов

Одними из коронных номеров Игоря Кио были «Сжигание женщины» и «Превращение женщины в льва». «Сжигание» ставило в тупик зрителей и менее изобретательных коллег, а также чрезвычайно нервировало пожарных.

Во время многочисленных гастролей Кио приходилось убеждать местные пожарные службы в том, что его номера абсолютно безопасны. Однажды в США за спором между пожарным и Игорем Кио наблюдал Юрий Никулин. Подойдя к пожарному, он заметил: «Ну что вы, в самом деле! Это наше 18-е выступление в США, и за это время мы сожгли всего три арены!».

С чувством юмора у американца оказалось чрезвычайно плохо, и Кио неимоверных усилий стоило доказать, что Никулин — клоун, и его слова не нужно принимать всерьёз.

Легенды о способностях Кио ходили по всему Советскому Союзу. Несмотря на то, что он был равнодушен к карточной игре, профессиональные картёжники при его появлении сворачивали игру и спешили удалиться. Ходили слухи, что Кио отлично владеет гипнозом и способен подчинить своей воле любого.

В своё время основатель династии Эмиль Кио-старший в Тбилиси в ответ на просьбу таксиста показать фокус, решил пошутить и сказал: «Сейчас я вам дам рубль за проезд, а вы мне дадите сдачу как со ста».

К удивлению таксиста, именно так и произошло. Когда же он попытался вернуть деньги, таксист спешно уехал.

Самое интересное, что тридцать лет спустя тбилисская история в точности повторилась уже с Игорем Кио, и таксист также безропотно отдал ему деньги.

Правда, после этого иллюзионисту стало сложно перемещаться — таксисты, завидев его издали, спешили удалиться. По всему СССР пронёсся слух, будто Кио «подрабатывает» грабежом таксистов.

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«Сжечь» Пугачеву Кио разрешил глава МВД

Игорь Кио предвидел кризис классического цирка ещё в 1970-х. Уже тогда он начал делать представления вместе с артистами эстрады, перемежая иллюзионные номера музыкальными выступлениями. Здесь проявился талант Кио как мастера разговорного жанра — он сам выступал в качестве ведущего представлений.

В начале 1980-х годов Кио три года подряд делал подобные программы под названием «Новогодний аттракцион», и соведущей его была сама Алла Пугачёва.

Программы записывались для телевидения, и Кио вновь столкнулся с тем, что ему запрещали исполнения номера «сожжение женщины». Возможно, на сей раз контролирующие органы шокировало то, что сжиганию должна была подвергнуться сама Алла Пугачёва.

Упрямый Кио дошёл до главы МВД Николая Щелокова, и тот разрешил «сжечь Пугачёву».

То легендарное «сожжение» эстрадной звезды многие помнят и по сей день.

В 1989 году Игорь Кио создал собственную фирму «Шоу-иллюзион Игоря Кио», однако в начале 1990-х его аттракцион пережил не лучшие времена. Кризис больно ударил по зрелищной индустрии вообще и по цирковому миру в частности. Брат Игоря, Эмиль Эмильевич Кио, со своим иллюзионом отправился работать за рубеж. Игорь Кио полагал, что обязан сохранять традиции на Родине.





Выступление иллюзиониста Игоря Эмильевич Кио. Трюк «Распиливание», 1969 год. Фото: РИА Новости / Б. Елин

На «полёт над Кремлем» не нашли денег

Между тем, на Западе бешеной популярностью начал пользоваться Дэвид Коперфильд, чьи масштабные трюки завораживали публику.

Игорь Кио считал, что отечественные иллюзионисты Коперфильду не уступают ни в чём, кроме финансирования. Масштабный трюк требует вложения больших денег, а найти спонсоров, готовых вкладывать миллионы в свой иллюзион, Кио не мог.

В 1991 году в программе «До и после полуночи» Игорь Кио показал трюк, подобный тем, что демонстрировал Дэвид Коперфильд. В присутствии тысяч зрителей Кио запирали в сундуке, опоясанном цепями, после чего с вертолёта сбрасывали сундук в прорубь посреди Останкинского пруда. Затем, к изумлению публики, Кио появлялся на машине, приветствуя потрясённых зрителей.

Однако для Кио, в отличие от Копперфильда, подобный трюк так и остался единичным.

Хотя сам он не раз говорил, что если найдутся спонсоры, то вполне может и пройти через Кремлёвскую стену, и даже полетать над Кремлём.

Увы, этим планам не суждено было осуществиться. К концу 1990-х Кио стало подводить здоровье.

В начале 2006 года иллюзионист потерял сознание в собственной квартире в Москве. Врачи обнаружили у него целый букет хронических заболеваний, осложнённых запущенной пневмонией. Тем не менее, Кио отказался ложиться в больницу.

Но состояние здоровья чуть позже ухудшилось настолько, что потребовалась операция. Она прошла успешно, но сердце не справилось с нагрузками. 30 августа 2006 года Игоря Кио не стало.