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Нацбанк Беларуси выпустит памятные монеты к 75-летию Победы
13.03.2020 10:32 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Национальный банк Беларуси с 14 апреля выпустит в обращение несколько новых памятных монет.
Соответствующее постановление правления Нацбанка от 10 марта 2020 года №69 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале.
Серебряную монету "75 год Перамогі савецкага народа ў Вялікай Айчыннай вайне" номиналом 20 рублей выпустят тиражом 999 штук, медно-никелевую монету номиналом 1 рубль - тиражом 1999 штук.
Монета "550 гадоў здабыцця цудатворнай Жыровіцкай іконы Божай Маці" из серебра номиналом 100 руб. выйдет тиражом 599 штук, медно-никелевая номиналом 1 рубль - тиражом 1999 штук.
Серебряных монет "Кітайска-Беларускі індустрыяльны парк "Вялікі камень" выпустят 1599 штук (номинал 20 руб.), медно-никелевых - 2999 штук (номинал 1 руб.).
Выпущенные в обращение монеты являются законным платежным средством Республики Беларусь и обязательны к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей без всяких ограничений.
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Национальный банк Беларуси с 14 апреля выпустит в обращение несколько новых памятных монет.
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