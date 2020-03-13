ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Нацбанк Беларуси выпустит памятные монеты к 75-летию Победы

13.03.2020 10:32 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Национальный банк Беларуси с 14 апреля выпустит в обращение несколько новых памятных монет.

Соответствующее постановление правления Нацбанка от 10 марта 2020 года №69 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале.

Серебряную монету "75 год Перамогі савецкага народа ў Вялікай Айчыннай вайне" номиналом 20 рублей выпустят тиражом 999 штук, медно-никелевую монету номиналом 1 рубль - тиражом 1999 штук.

Монета "550 гадоў здабыцця цудатворнай Жыровіцкай іконы Божай Маці" из серебра номиналом 100 руб. выйдет тиражом 599 штук, медно-никелевая номиналом 1 рубль - тиражом 1999 штук.

Серебряных монет "Кітайска-Беларускі індустрыяльны парк "Вялікі камень" выпустят 1599 штук (номинал 20 руб.), медно-никелевых - 2999 штук (номинал 1 руб.).

Выпущенные в обращение монеты являются законным платежным средством Республики Беларусь и обязательны к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей без всяких ограничений.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Национальный банк Беларуси с 14 апреля выпустит в обращение несколько новых памятных монет.
 
Новости дня
Новости разные
 
То ли дерево, то ли цветок. 7 невероятных фактов о томате
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
13.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика