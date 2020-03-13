Нацбанк Беларуси выпустит памятные монеты к 75-летию Победы

Источник материала: Ежедневник

Национальный банк Беларуси с 14 апреля выпустит в обращение несколько новых памятных монет.

Соответствующее постановление правления Нацбанка от 10 марта 2020 года №69 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале.

Серебряную монету "75 год Перамогі савецкага народа ў Вялікай Айчыннай вайне" номиналом 20 рублей выпустят тиражом 999 штук, медно-никелевую монету номиналом 1 рубль - тиражом 1999 штук.

Монета "550 гадоў здабыцця цудатворнай Жыровіцкай іконы Божай Маці" из серебра номиналом 100 руб. выйдет тиражом 599 штук, медно-никелевая номиналом 1 рубль - тиражом 1999 штук.

Серебряных монет "Кітайска-Беларускі індустрыяльны парк "Вялікі камень" выпустят 1599 штук (номинал 20 руб.), медно-никелевых - 2999 штук (номинал 1 руб.).

Выпущенные в обращение монеты являются законным платежным средством Республики Беларусь и обязательны к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей без всяких ограничений.