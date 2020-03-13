Принимаемые меры будут способствовать созданию в Беларуси производства электромобилей — Минэкономики

Источник материала: Газета Авангард

Принимаемые в Беларуси меры поспособствуют созданию в стране собственного производства электромобилей, заявил корреспонденту БЕЛТА заместитель министра экономики Юрий Чеботарь, комментируя указ «О стимулировании использования электромобилей».





Как пояснил Юрий Чеботарь, принятый указ содержит несколько видов льгот: для покупателей электромобилей, для юрлиц, которые покупают и устанавливают зарядные станции, а также льготы для стимулирования развития сети зарядных станций по всей стране.

Например, покупатели электромобилей не будут платить за коммунальную парковку и не будут уплачивать госпошлину за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. Кроме того, для физических лиц, купивших электромобиль за границей, устанавливается нулевая ставка НДС при ввозе его в Беларусь, а купившим электрокар здесь НДС будет компенсирован в размере до 500 базовых величин (1 БВ — Br27). В свою очередь юридические лица получат возможность осуществлять полный инвестиционный вычет.

Юрий Чеботарь напомнил, что ряд льгот, например для юридических лиц и ИП, ввозящих на территорию Беларуси устройства для зарядки аккумуляторов, был предоставлен еще в 2018 году.

«Зачем нужны эти меры? По некоторым прогнозам, к 2030 году каждый пятый автомобиль в мире будет электрическим. Этот процесс подстегивает государственная политика в ряде стран, где собираются наложить ограничения на машины с двигателями внутреннего сгорания. Я полагаю, что льготы, предоставляемые указом, вкупе с мерами по стимулированию собственного производства белорусских электромобилей способны серьезно активизировать развитие соответствующей отрасли нашей промышленности», — отметил замминистра.