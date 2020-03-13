В Беларуси появится агентство по обеспечению качества образования. Чем оно будет заниматься?

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси будет создано Национальное агентство по обеспечению качества образования. Об этом стало известно накануне на встрече министра образования с депутатами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Планируется, что агентство возьмёт на себя большую часть регуляторных и контрольных функций.

Это, например, государственная аккредитация учебных заведений и программ, специализированных учёных советов, аттестация научных кадров и организаций, которые образовательную деятельность осуществляют.





Создание в будущем подобного органа позволит сформировать штат профессиональных экспертов в этой сфере как республиканского, так и международного уровня. Сделает процедуру более открытой, расширит экспорт образовательных услуг.

Соответствующие изменения уже внесены в проект новой редакции Кодекса об образовании.