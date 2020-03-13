Программы разорения. Чем «опасны» бонусные карты?

Источник материала: Аргументы и факты

Бонусные карты, конечно, позволяют экономить деньги: по одним продавцы делают скидки, по другим — накапливаются баллы, которые можно обменять на подарок, по третьим — покупатели получают доступ к закрытым распродажам. Но есть у карточек лояльности и недостатки. Рассказываем о них.

Утечка личных данных

Призывая потребителей участвовать в программах лояльности, магазины, банки, рестораны собирают клиентскую базу, а еще получают возможность узнавать о предпочтениях своих клиентов, их поведении. Когда человек получает карту лояльности, он заполняет анкету, где указывает дату рождения, электронную почту, мобильный номер, иногда даже паспортные данные. Некоторые организации предлагают скачать их мобильное приложение и зарегистрироваться там.

Имея такую информацию, компании могут формировать сегмент потребителей для тестирования новых продуктов и услуг, привлекать постоянных клиентов к продвижению товара или услуги, экономить на привлечении новых клиентов. Словом, оптимизировать свои расходы на маркетинг, говорит эксперт Национального центра финансовой грамотности, консультант проекта вашифинансы.рф Светлана Ефимкина.

С одной стороны, мы, в общем-то, ничего не теряем на том, что компании в обмен на скидку в 5% узнают наши потребительские привычки. С другой — компании получают наши персональные данные, которые могут потерять, и они станут достоянием общественности. В том числе мошеннической.

Без предоставления личных данных вы не можете участвовать в программах лояльности, подчеркивает председатель комитета развития правовых услуг и экспертизы законопроектов общественной организации «Деловая Россия» Екатерина Авдеева.

«Просто представьте, сколько раз вы давали такое согласие. При этом чаще всего согласие предполагает еще и возможность передачи данных третьим лицам. За любыми субъектами, которые имеют право на обработку персональных данных, стоят физические лица, которые соприкасаются с этой информацией, никто не может дать гарантию, что они распорядятся ею честно. Только в прошлом году прогремела информация о неоднократных утечках персональных данных из крупных банков, у которых серьезная система безопасности. Это дает основание полагать, что предоставленные при регистрации в программе лояльности данные могут попасть к злоумышленникам. А дальнейшее их использование чаще направлено на получение имущественной выгоды противоправным путем», — предупреждает эксперт.

Мошенничество

Карта лояльности — такой же финансовый продукт, как и банковская карта, ведь бонусы в определенное время можно обменять на деньги. Бывает, что баллы с карт лояльности крадут мошенники. Происходит это или в результате утечки персональных данных, или при участии сотрудников компании.

«Аферисты стараются получить доступ к личным кабинетам, чтобы иметь возможность оплатить товар бонусами. Или регистрируют чужие карты лояльности на свое имя в личном кабинете, ведь многие люди пользуются программами лояльности без него, не проверяя баланс накопленных баллов», — говорит Ефимкина.



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По словам Авдеевой, бонусы и прочие привилегии не являются имуществом и собственностью держателя карты. Но, так как он может получить материальную выгоду при использовании программы лояльности, кража бонусов может считаться имущественным ущербом.

«Поэтому представляется логичным содеянное при достижении порога крупности квалифицировать по статьям Уголовного кодекса и Кодекса об Административных правонарушениях (ст. 165 и ст. 7.27.1 соответственно).

Примечательно, что санкция административной статьи предполагает назначение штрафа в размере до пятикратной стоимости причиненного ущерба, но не менее пяти тысяч рублей. В случае оперативного выявления всех нарушений и привлечения к установленной законом ответственности виновных лиц можно изменить наметившуюся тенденцию», — объясняет эксперт.

Получается, что в случае пропажи бонусов найти управу на мошенников реально.

«Конечно, и самим потребителям, участвующим в бонусных и иных поощрительных программах, необходимо быть более внимательными, принимая меры для защиты от таких несанкционированных списаний», — добавляет Авдеева.

Дополнительные расходы

Часто продавцы ставят условия для получения карточки лояльности: ее непосредственная покупка или покупка товаров на определенную сумму (обычно немаленькую). По словам эксперта Национального центра финансовой грамотности Любови Палачевой, очень редко бывает так, что эти условия выгодны для потребителя. Скорее в погоне за бонусной картой вы переплатите лишнего.

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Лимит на пользование бонусами

Чтобы воспользоваться накопленными бонусами или скидкой по карте, требуется накопить определенное количество баллов. Самый распространенный случай — оплата бонусами до 80% от суммы покупки. Сомнительная экономия получается.

Ограниченный срок использования

А у некоторых продавцов бонусы вообще сгорают раз в год. Или если не пользовался карточкой определенное время. Все это расчет на то, что покупателю будет жалко лишаться накопленных баллов и он будет чаще заглядывать в магазин и тратить деньги.

Мнимая выгода

Используя карту лояльности, потребитель надеется на скидку. Фактически этого не случается. «Посчитайте, в какую стоимость обойдется вам товар, купленный по скидке в магазине (где использовали карту лояльности), и его альтернатива, но приобретенная в другом месте», — советует Любовь Палачева.