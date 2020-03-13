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В Беларуси требуют закрыть на карантин все школы и вузы и защитить от эпидемии бабушек

13.03.2020 11:12 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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На сайте «Удобный город» появилась новая петиция, которую составили авторы телеграм-канала «Отчислено». В ней требуют усилить меры про профилактике эпидемии коронавируса. Текст звучит так:

«1. Ввести обязательное тестирование на наличие коронавируса всех студентов, приезжающих из-за границы, и их одногруппников, которые могли контактировать с ними.
2. Установить обязательный 14-дневный карантин для студентов, прибывающих из стран, в которых сложилась неблагоприятная эпидемиологическая обстановка по Covid-19.
3. Запретить массовые мероприятия в учреждениях образования.
4. Перевести все учреждения образования на дистанционное обучение до устранения неблагоприятной эпидемиологической ситуации в Европейском регионе, в частности, Италии, и других странах Западной Европы.
5. Регулярно проводить дезинфекцию общежитий, где проживают обучающиеся.
6. Обеспечить студенческие и другие общежития средствами личной гигиены и дезинфекции за счёт средств республиканского бюджета.

Такие меры уже приняты в соседних странах, например, в Польше и Украине.

Эксперты из разных стран в один голос утверждают, что эпидемия неизбежна в каждой из стран мира, вопрос лишь в том, каков будет ее масштаб. Несвоевременное принятие профилактических мер в Италии привело к катастрофическому, неподъемному для системы здравоохранения, уровню заражения. Похожая ситуация сложилась в Иране и Южной Корее. Чтобы избежать этого в Беларуси, нужно принять меры уже сейчас.

Именно запрет на посещение мест массового скопления людей спас Китай от катастрофы и краха экономики.

Кроме того, умирают от коронавируса в основном пожилые люди, старше 50 лет. Это возраст наших родителей, бабушек и дедушек – ВОЗ рекомендует их не навещать на время эпидемии. Но уберечь их невозможно, пока миллионы детей, молодых людей и девушек, постоянно посещают школы, гимназии, колледжи, лицеи и университеты и живут с ними вместе.

Также мы просим ввести дополнительные меры по защите пожилых людей от возможного заражения Covid-19. Сейчас они путешествуют наземным транспортом, ходят в магазины, на рынки и в поликлиники, производят оплату и получают пенсии в почтовых отделениях – в общем, регулярно посещают основные места передачи нового вируса по всему миру. Это делает их незащищенными и ставить их жизни под угрозу.

Министерство здравоохранения должно немедленно обосновать необходимость таких мер правительству, Министерству образования и лично президенту. Министерство образования должно разработать план по переводу всех учреждений образования на дистанционное обучение в срок не более десяти рабочих дней».

Сейчас электронное обращение подписали 2,8 тысячи человек (свою подпись можете оставить вот тут). Забавно, но, как только ссылку на петицию опубликовали в телеграм-канале «Отчислено», по ней перешли столько людей, что сайт «Удобный город» даже прилег. Сейчас он работает, но вы все равно не удивляйтесь, что страница с обращением загружается дольше обычного. Спустя сутки петицию направят в Минздрав и Минобр.

Фото обложки: Франк Херфорт.

Читайте по теме: Люди штурмуют магазины с пакетами на голове. Как Италия переживает блокаду из-за коронавируса

 
 
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На сайте «Удобный город» появилась новая петиция, которую составили авторы телеграм-канала «Отчислено». В ней требуют усилить меры про профилактике эпидемии...
 
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