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В Беларуси требуют закрыть на карантин все школы и вузы и защитить от эпидемии бабушек
Источник материала: KYKY>
На сайте «Удобный город»
«1. Ввести обязательное тестирование на наличие коронавируса всех студентов, приезжающих из-за границы, и их одногруппников, которые могли контактировать с ними.
Такие меры уже приняты в соседних странах, например, в Польше и Украине.
Эксперты из разных стран в один голос утверждают, что эпидемия неизбежна в каждой из стран мира, вопрос лишь в том, каков будет ее масштаб. Несвоевременное принятие профилактических мер в Италии привело к катастрофическому, неподъемному для системы здравоохранения, уровню заражения. Похожая ситуация сложилась в Иране и Южной Корее. Чтобы избежать этого в Беларуси, нужно принять меры уже сейчас.
Именно запрет на посещение мест массового скопления людей спас Китай от катастрофы и краха экономики.
Кроме того, умирают от коронавируса в основном пожилые люди, старше 50 лет. Это возраст наших родителей, бабушек и дедушек – ВОЗ рекомендует их не навещать на время эпидемии. Но уберечь их невозможно, пока миллионы детей, молодых людей и девушек, постоянно посещают школы, гимназии, колледжи, лицеи и университеты и живут с ними вместе.
Также мы просим ввести дополнительные меры по защите пожилых людей от возможного заражения Covid-19. Сейчас они путешествуют наземным транспортом, ходят в магазины, на рынки и в поликлиники, производят оплату и получают пенсии в почтовых отделениях – в общем, регулярно посещают основные места передачи нового вируса по всему миру. Это делает их незащищенными и ставить их жизни под угрозу.
Министерство здравоохранения должно немедленно обосновать необходимость таких мер правительству, Министерству образования и лично президенту. Министерство образования должно разработать план по переводу всех учреждений образования на дистанционное обучение в срок не более десяти рабочих дней».
Сейчас электронное обращение подписали 2,8 тысячи человек (свою подпись можете оставить вот
Фото обложки: Франк Херфорт.
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