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Около 68% базовых лекарств в наших аптеках сделаны в Беларуси

13.03.2020 11:12 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Около 68% базовых лекарств в наших аптеках сделаны в Беларуси
shutterstock.com

«Базовыми препаратами мы на сегодняшний момент страну обеспечили. Если брать розницу в условных упаковках лекарств - порядка 68% препаратов, продающихся в наших аптеках, - отечественного производства. Если брать госпитальный сектор, там более 85%», - рассказал Владимир Караник в интервью «Беларусь 1», его слова приводит БЕЛТА.

По словам главы ведомства, развитие в стране фармацевтической отрасли позволило сэкономить ресурсы и направить их на лечение онкологических, редких генетических заболеваний, вирусного гепатита, расширить доступ к антиретровирусной терапии.

Сейчас перед системой здравоохранения стоит новая задача: не только обеспечивать базовые потребности, но и осваивать производство инновационных препаратов, в том числе для лечения вышеперечисленных заболеваний. 

Около 68% базовых лекарств в наших аптеках сделаны в Беларуси
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Об этом сообщил министр здравоохранения Владимир Караник.
 
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