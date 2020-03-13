Около 68% базовых лекарств в наших аптеках сделаны в Беларуси

«Базовыми препаратами мы на сегодняшний момент страну обеспечили. Если брать розницу в условных упаковках лекарств - порядка 68% препаратов, продающихся в наших аптеках, - отечественного производства. Если брать госпитальный сектор, там более 85%», - рассказал Владимир Караник в интервью «Беларусь 1», его слова приводит БЕЛТА .

По словам главы ведомства, развитие в стране фармацевтической отрасли позволило сэкономить ресурсы и направить их на лечение онкологических, редких генетических заболеваний, вирусного гепатита, расширить доступ к антиретровирусной терапии.

Сейчас перед системой здравоохранения стоит новая задача: не только обеспечивать базовые потребности, но и осваивать производство инновационных препаратов, в том числе для лечения вышеперечисленных заболеваний.

Как снизить давление без лекарств? Простейшие способы от кардиолога Подробнее