В Беларуси до 6 апреля ограничивают международные массовые меропроития

Источник материала: Ежедневник

В Беларуси запрещают массовые мероприятия с международным участием.

Министерство здравоохранения РБ считает, что на сегодняшний момент основная задача — снизить риск завоза коронавируса из других стран. Поэтому на специальном совещании в Совете министров было принято решение: до 6 апреля ограничить все спортивные, культурно-массовые и научные мероприятия с международным участием.

При этом, разрешение на проведение остальных массовых мероприятий будет выдаваться после предварительной оценки наличия условий для их проведения. С 12 марта в Беларуси также проводится мониторинг мест общего сбора граждан на предмет наличия антисептиков, правильно работающих вентиляционных шахт и соблюдения других санитарных норм.