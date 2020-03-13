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В Беларуси до 6 апреля ограничивают международные массовые меропроития

13.03.2020 11:11 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

В Беларуси запрещают массовые мероприятия с международным участием.

Министерство здравоохранения РБ считает, что на сегодняшний момент основная задача — снизить риск завоза коронавируса из других стран. Поэтому на специальном совещании в Совете министров было принято решение: до 6 апреля ограничить все спортивные, культурно-массовые и научные мероприятия с международным участием.

При этом, разрешение на проведение остальных массовых мероприятий будет выдаваться после предварительной оценки наличия условий для их проведения. С 12 марта в Беларуси также проводится мониторинг мест общего сбора граждан на предмет наличия антисептиков, правильно работающих вентиляционных шахт и соблюдения других санитарных норм.

 
 
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В Беларуси запрещают массовые мероприятия с международным участием.
 
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