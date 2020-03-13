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В Дрогичинском районе Renault с нетрезвым водителем съехал в кювет

13.03.2020 10:55 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Дрогичинском районе 12 марта примерно в полвосьмого вечера автомобиль съехал в кювет. 

Как сообщает УВД Брестского облисполкома, 51-летний житель Минского района за рулём Renault Laguna двигался по трассе Н-636. Рядом с деревней Дуброва иномарка выехала за пределы проезжей части, оказалась в кювете и перевернулась. 

В Дрогичинском районе Renault с нетрезвым водителем съехал в кювет
Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома 

Водитель получил травмы и был госпитализирован. Медосвидетельствование показало, что в организме мужчины содержалось 2,0 промилле алкоголя. 

По факту ДТП ведётся проверка. 

На неделе возле Комаровки Ford вылетел на тротуар.

Водитель Toyota не уступил иномарке дорогу – подробнее здесь

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Новости Беларуси. В Дрогичинском районе 12 марта примерно в полвосьмого вечера автомобиль съехал в кювет.  Как сообщает УВД Брестского облисполкома, 51-летний...
 
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