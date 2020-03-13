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«Людям сроки дают по 8-10 лет, надо их поддержать» Как работают в изоляторе временного содержания

13.03.2020 10:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Молодечненский РОВД по праву заслужил кубок как лучший отдел в области. Среди районов – здесь самый низкий уровень преступности. Однако данный кубок – переходящий. То есть сохранить его в Молодечно удастся, только став лучшими вновь.

«Людям сроки дают по 8-10 лет, надо их поддержать» Как работают в изоляторе временного содержания

Но есть награды, которые остаются навсегда. В сюжете программы «Центральный регион» рассказываем о людях, получивших нагрудные знаки за отличную службу. Один из них – Александр Матуc.

Александр Матуc, милиционер изолятора временного содержания Молодечненского РОВД:
Не было у меня никаких взысканий, начальство все устраивало, как я работаю. Вот и выбрали меня.

«Людям сроки дают по 8-10 лет, надо их поддержать» Как работают в изоляторе временного содержания

Александр – милиционер изолятора временного содержания. Это то место, где от сотрудника требуется постоянная концентрация.

Александр Матуc:
Обязанности мои заключаются в том, чтобы не допустить правонарушение в изоляторе, чтобы соблюдали внутренний распорядок, не было чрезвычайных происшествий. Помогаю дежурному – глаза и руки его – что вижу, передаю ему. Чтобы все хорошо было в изоляторе.

7 лет назад работать в милицию Александра привёл брат.

«Людям сроки дают по 8-10 лет, надо их поддержать» Как работают в изоляторе временного содержания

Александр Матуc:
Брат отслужил в армии, пришёл работать после армии в милицию и меня уговорил. Сейчас с братом здесь и работаем. Он в патруле работает, я – изоляторе. Но я тоже сразу пришел в патруль, поработал там месяца 3-4 и перевелся в изолятор. Он уже отработал в милиции года 3, когда я пришел, Конечно, помогал. Работаем по 12 часов. То есть 12 часов отработать не так легко, как кажется. Каждые 15 минут обходы у нас, то есть сильно не посидишь. И контингент там, что не позавидуешь. Редко попадаются нормальные. Там уже уголовники, некоторые уже полжизни своей отсидели.

«Людям сроки дают по 8-10 лет, надо их поддержать» Как работают в изоляторе временного содержания

Во время нашего разговора, Александр несколько раз подчёркивает – именно здесь проверяется моральная устойчивость и закаляется мужской характер.

Александр Матуc:
Я работаю – слабохарактерным там точно не будешь. Потому что если будешь слабохарактерным, тебе на голову там сядут. Нужно смотреть: от контингента зависит, от человека, то есть какой человек к нам в изолятор попадает. И уже делаешь выводы, как к нему относиться – нормальный он, адекватный. А есть такие, что с ними нужно построже. В милиции без дисциплины ничего не получится.

Вадим Смоляк, корреспондент СТВ:
Сотрудник милиции в изоляторе временного содержания – это, получается, и милиционер, и, по сути, чуть ли не врач, психолог.

«Людям сроки дают по 8-10 лет, надо их поддержать» Как работают в изоляторе временного содержания

Александр Матуc:
Да. И врач, и психолог, и нужно найти подход к каждому. Бывает такие случаи, что людям сроки дают по 8-10 лет, то есть надо их поддержать.

Милицейская закалка помогает и в жизни. Но главное для Александра – быть гордостью семьи и примером для молодых. И это у него уже получилось.

Люди в материале: Александр Матуc, Вадим Смоляк

 
 
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Молодечненский РОВД по праву заслужил кубок как лучший отдел в области. Среди районов – здесь самый низкий уровень преступности. Однако данный кубок –...
 
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