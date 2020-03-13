Фирменный магазин Xiaomi устроил скидки до 30% на три дня

Источник материала: Tut.by

Один из фирменных магазинов Xiaomi — xistore.by — с 13 по 15 марта устроил скидки на устройства производителя. При этом на сайте продавца уже традиционно отмечается, что количество акционного товара ограничено.



Фото: Reuters

Самые большие скидки (30%) дают не на гаджеты, а на один рюкзак бренда. Со скидкой в 28% предлагают купить беспроводную электрошвабру Xiaomi SWDK D260 . Ее акционная цена — 199,01 рубля. Умные часы Mobvoi TicWatch E подешевели до 259,02 рубля (минус 27%). Немного выгоднее, чем обычно, продается и фитнес-браслет Mi Smart Band 4 . Гаджет получится взять за 79 рублей (минус 7%).

Популярный Redmi Note 8 (3/32 ГБ) скинул в цене 12% и предлагается за 399 рублей, пауэрбанк Redmi Power Bank на 10 000 мАч — за 25 рублей (минус 16%). Сэкономить получится и, например, при выборе беспроводных наушников Mi AirDots . Их нынешняя цена — 89 рублей (минус 10%). Среди более серьезных аппаратов — ноутбук RedmiBook 14 с процессором Intel Core i5. Он предлагается за 1999,93 рубля (минус 4%).

Ниже — цены некоторых из названных выше товаров у других продавцов: