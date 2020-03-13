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Фирменный магазин Xiaomi устроил скидки до 30% на три дня
Источник материала: Tut.by
Один из фирменных магазинов Xiaomi — xistore.by — с 13 по 15 марта устроил скидки на устройства производителя. При этом на сайте продавца уже традиционно отмечается, что количество акционного товара ограничено.
Самые большие скидки (30%) дают не на гаджеты, а на один рюкзак бренда. Со скидкой в 28% предлагают купить беспроводную электрошвабру
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Ниже — цены некоторых из названных выше товаров у других продавцов:
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На сайте продавца уже традиционно отмечается, что количество акционного товара ограничено.
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