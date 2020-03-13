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С этой песней Little Big представит Россию на «Евровидении-2020». Как вам?

13.03.2020 09:41 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Группа Little Big показала песню, с которой представит Россию на «Евровидении-2020». 

Премьера композиции под названием «Uno» состоялась в эфире передачи «Вечерний Ургант». Отрывок песни появился в соцсетях ещё 7 марта, однако целиком она прозвучала только 12 марта. 

Российские участники единственные, кто представил песню после 9 марта. Впрочем, группа Little Big заранее сообщила Европейскому вещательному союзу информацию о песне. 

«Впервые в жизни придётся посмотреть «Евровидение». Группа Little Big представит Россию на «Евровидении-2020» 

С этой песней Little Big представит Россию на «Евровидении-2020». Как вам?
Фото: instagram.com/littlebigband 

Как рассказывал лидер коллектива Илья Прусикин, композиция была написана спонтанно. Группа не планировала выступать с «Uno» на песенном конкурсе. 

Поклонники группы тепло приняли трек и заметили, что на фоне многих других грустных композиций, которые прозвучат на «Евровидении», эта песня внесёт сильное разнообразие, хотя она и не настолько зажигательная, как ряд других композиций Little Big. 

Напомним, «Евровидение-2020» пройдёт с 12 по 16 мая в Роттердаме. 

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Люди в материале: Илья Прусикин

 
 
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Новости России. Группа Little Big показала песню, с которой представит Россию на «Евровидении-2020».  Премьера композиции под названием «Uno» состоялась в эфире передачи...
 
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