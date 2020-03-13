|
Вызывают ли аллергию злаки, которые высадили на минских улицах?
Источник материала: СТВ
Гость программы
Анжелика Пузанкова, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов УП «Минскзеленстрой»:
Дело в том, что растения, которые высаживаем мы, они не являются аллергенами и, соответственно, не угрожают здоровью горожан, но украшают объекты даже в зимний период. То есть когда уже закончился сезон, зимой ветер, шуршат красивые колосья, хорошо смотрятся – дымка такая над землей. Поэтому я считаю, что это очень даже является украшением круглогодичным.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гость программы «Большой город» – Анжелика Пузанкова – руководитель службы по благоустройству УП «Минскзеленстрой».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)