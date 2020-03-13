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Вызывают ли аллергию злаки, которые высадили на минских улицах?

13.03.2020 11:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Гость программы «Большой город» Анжелика Пузанкова руководитель службы по благоустройству УП «Минскзеленстрой».

Анжелика Пузанкова, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов УП «Минскзеленстрой»:
Если говорить про украшения, то дополнительно к нашим стрижкам кустарников мы в этом году еще будем высаживать – 10% от общего количества заявки по цветочному оформлению – мы планируем высаживать многолетники. Появится еще другая изюминка. Мы пробовали в прошлом году высаживать злаки. Очень много было вопросов в прошлый, позапрошлый год, что злаки являются аллергенами.

«Будем высаживать культурные злаки, которые не вызывают аллергию»: в «Минскзеленстрое» прокомментировали претензии горожан

Вызывают ли аллергию злаки, которые высадили на минских улицах?

Дело в том, что растения, которые высаживаем мы, они не являются аллергенами и, соответственно, не угрожают здоровью горожан, но украшают объекты даже в зимний период. То есть когда уже закончился сезон, зимой ветер, шуршат красивые колосья, хорошо смотрятся – дымка такая над землей. Поэтому я считаю, что это очень даже является украшением круглогодичным.

Люди в материале: Анжелика Пузанкова, Екатерина Забенько

 
 
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Гость программы «Большой город» – Анжелика Пузанкова – руководитель службы по благоустройству УП «Минскзеленстрой».
 
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