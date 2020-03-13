В райисполкоме рассказали, как себя вести при сильном ветре

Источник материала: Горецкий вестник

В ближайшие дни на территории Горецкого района ожидается сильный порывистый ветер. Как правильно вести себя в такую погоду, объяснили в управлении по труду, занятости и социальной защите райисполкома.





Не допускается выполнять работы по монтажу (демонтажу) строительных машин, устанавливаемых на открытом воздухе в гололедицу, туман, снегопад, грозу, при температуре воздуха ниже или при скорости ветра выше пределов, указанных в эксплуатационных документах.

При размещении и эксплуатации строительных машин и транспортных средств должны быть приняты меры, предупреждающие их опрокидывание или самопроизвольное перемещение под действием ветра, при уклоне местности или просадке грунта.

Не допускается выполнение работ (разборка зданий и сооружений при их реконструкции или сносе) во время гололеда, дождя, тумана, исключающего видимость в пределах фронта работ, грозы и при скорости ветра 15 м/с и более.

Монтаж, демонтаж и перемещение сваебойных и буровых машин при скорости ветра 15 м/с и более или во время грозы не допускается.

Запрещается производство работ по кладке или облицовке наружных стен многоэтажных зданий во время грозы, снегопада, тумана, исключающих видимость в пределах фронта работ, и при скорости ветра 15 м/с и более.

Запрещается выполнять монтажные работы на высоте в открытых местах при скорости ветра 15 м/с и более, гололеде, грозе и тумане, исключающем видимость в пределах фронта работ.

Работы по перемещению и установке вертикальных панелей и подобных им конструкций с большой парусностью необходимо прекращать при скорости ветра 10 м/с и более.

Не допускается выполнение кровельных работ во время гололеда, тумана, исключающего видимость в пределах фронта работ, грозы и при скорости ветра 15 м/с и более.