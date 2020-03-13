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В соцсетях пугают закрытием границы с 15 марта. Это банальный фейк, не ведитесь

13.03.2020 11:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Нужно с осторожностью относиться к распространяемой информации и проверять её в официальных источниках. На данный момент ничего не известно о закрытии каких либо границ Беларусью. Кроме того, президент был против этого, помните?

В соцсетях пугают закрытием границы с 15 марта. Это банальный фейк, не ведитесь

Картинка "бродит" по соцсетям со вчерашнего дня, никто даже не может толком сказать, где вывешен данный плакат.

Однако, надо признать, что ситуация может в любой момент измениться, так что планируя свои поездки, имейте в виду - можно "зависнуть" на карантине. А лучше всего некоторое время побыть дома.

 
 
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  Нужно с осторожностью относиться к распространяемой информации и проверять её в официальных источниках. На данный момент ничего не известно о закрытии каких...
 
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