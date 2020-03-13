В соцсетях пугают закрытием границы с 15 марта. Это банальный фейк, не ведитесь

Источник материала: Виртуальный Брест

Нужно с осторожностью относиться к распространяемой информации и проверять её в официальных источниках. На данный момент ничего не известно о закрытии каких либо границ Беларусью. Кроме того, президент был против этого, помните?





Картинка "бродит" по соцсетям со вчерашнего дня, никто даже не может толком сказать, где вывешен данный плакат.

Однако, надо признать, что ситуация может в любой момент измениться, так что планируя свои поездки, имейте в виду - можно "зависнуть" на карантине. А лучше всего некоторое время побыть дома.