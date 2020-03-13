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Школьники выложили в соцсетях видео, как под Минском разносили Mercedes. Их всех нашли

13.03.2020 11:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сотрудники милиции нашли подростков, подозреваемых в повреждении иномарки под Минском, сообщили в пресс-службе МВД.

Подростков, которые причастны к повреждению Mercedes, нашли на следующий день после публикации информации о розыске.

— Всем школьникам от 13 до 15 лет, живут и учатся в столице, не привлекались к ответственности и не стоят на профилактических учетах. Несколько раз они приезжали в Минский район поиграть в заброшенном пионерском лагере, который находится недалеко от садового товарищества «Заподгорье». По пути неоднократно обращали внимание, что Mercedes уже длительное время стоит на одном месте, и однажды решили его разнести. Это увидела прохожая и сообщила нам, — рассказал начальник уголовного розыска Ждановичского отдела милиции Дмитрий Мироненко.


Сейчас правоохранительные органы выясняют роль каждого участника инцидента. Кто-то из них ломал автомобиль, а некоторые снимали это на видео, которое затем выложили на своих страницах в соцсети.

Все материалы проверки переданы следователям, которые и дадут правовую оценку действиям подозреваемых. По факту злостного хулиганства уже возбуждено уголовное дело.

 
 
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Все материалы проверки переданы следователям, которые и дадут правовую оценку действиям подозреваемых. По факту злостного хулиганства уже возбуждено уголовное...
 
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