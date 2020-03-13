Какие «прямые линии» и приём граждан проведут для случчан в течение этой недели

Источник материала: Слуцк Город

С 13 по 19 марта чиновники и руководители организаций проведут для случчан прямые телефонные линии по ряду вопросов. Информация об этом опубликована в группе Слуцкого райисполкома во Вконтакте.

13 марта с 12.00 до 13.00 по телефону 7-50-55 специалистами отдела торговли и услуг Слуцкого райисполкома будет организована «горячая линия» по вопросам защиты прав потребителей в рамках проведения 15 марта Дня потребителя.

14 марта с 9.00 до 12.00 по телефону 7-50-18 «прямую линию» проведет председатель Слуцкого райисполкома Андрей Владиславович Янчевский.

14 марта с 9.00 до 12.00 по телефону 8 (017) 500-41-60 «прямую линию» проведет заместитель председателя Минского облисполкома Николай Михайлович Рогащук.

16 марта с 17.00 до 19.00 по телефону 7-56-09 «прямую линию» проведет депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Валентина Витальевна Ражанец.

18 марта с 10.00 до 12.00 по телефону 5-53-78 «прямую линию» по вопросам полноты рассмотрения заявлений и сообщений граждан и юридических лиц проведет начальник отдела внутренних дел Слуцкого райисполкома Александр Васильевич Голиков.

19 марта с 14.00 до 16.00 по телефону 2-83-59 «прямую линию» по вопросам соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства Республики Беларусь проведет главный государственный санитарный врач Слуцкого района Павел Валерьевич Кучко.

19 марта с 10.00 до 12.00 по телефону 5-35-88 «прямую линию» по вопросам прохождения службы в органах внутренних дел проведет заместитель начальника отдела внутренних дел Слуцкого райисполкома по идеологической работе и кадровому обеспечению Александр Валерьевич Станкевич.

19 марта с 11.00 до 12.00 по телефону 2-50-55 «прямую линию» на тему: «Порядок и условия оказания услуги сопровождаемого проживания» проведет заведующий отделением сопровождаемого проживания государственного учреждения «Слуцкий территориальный центр социального обслуживания населения» Юлия Александровна Дмитриева.

Выездной приём граждан

19 марта 2020 года с 11.00 до 13.00 в Слуцком районном исполнительном комитете (г.Слуцк, ул.Ленина, 189, каб. 105) выездной прием граждан по вопросам соблюдения законодательства о труде и об охране труда проведет директор Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь Сидорович Виктор Иванович.