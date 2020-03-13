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Роль мемориалов в сохранении исторической памяти обсудят в Бресте

13.03.2020 11:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Международная научно-практическая конференция"Роль мемориалов, музеев, архивов в сохранении исторической памяти о Второй мировой и Великой Отечественной войнах, современные подходы и музеефикация объектов к 75-летию Победы" пройдет 19-20 марта в Музее обороны Брестской крепости, сообщила корреспонденту БЕЛТА ученый секретарь мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" Елена Харичкова.

Бресте" alt="Роль мемориалов в сохранении исторической памяти обсудят в Бресте" oncontextmenu="return false;" ondragstart="return false" oncopy="return false" src="https://www.21.by/pub/news/2020/03/1584088579404313.jpg" style="width: 750px; height: 419px;">

Свое участие в мероприятии подтвердили более 40 ученых-историков, работников музеев и архивов Беларуси, России и Украины. В частности, в Бресте ждут представителей Центрального музея Вооруженных Сил Российской Федерации и Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны, Пискаревского мемориального кладбища и музея-диорамы "Курская битва. Белгородское направление". Своим опытом поделятся сотрудники Кобринского военно-исторического музея имени А.В.Суворова и московского научно-просветительского центра "Холокост".

Ученые Харьковского национально-педагогического университета имени Г.С.Сковороды свое исследование посвятили современной украинской историографии проблем Великой Отечественной войны. Их коллеги из двух брестских университетов предлагают обсудить проблему мифологизации истории Второй мировой войны и межнациональные отношения на оккупированной нацистами территории Западной Беларуси. Руководитель регионального отделения "Поисковое движение России" в Чеченской Республике Иса Сардалов темой своего выступления выбрал судьбу военного поколения.

Заместитель директора мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" Лариса Бибик выступит с докладом "Брестская крепость: вызовы времени". По итогам конференции планируется издать сборник. "Музей обороны Брестской крепости ежегодно проводит международные научно-практические конференции, каждый раз выбирая актуальную тему. Сейчас она связана с юбилеем Победы в Великой Отечественной войне. Сотрудники музея уже более полувека проводят научно-исследовательскую работу. За это время установлено много ранее неизвестных имен защитников крепости, увековечена их память", - отметила Елена Харичкова.

По данным сотрудников мемориального комплекса, сейчас на территории бывшего Советского Союза проживают трое защитников Брестской крепости: воспитанники музыкантского взвода Петр Котельников (Москва) и Владимир Казьмин (город Шахты Ростовская область), а также Ришат Исмагилов (Уфа, Башкортостан).

 
Теги: Брест
 
 
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  Международная научно-практическая конференция "Роль мемориалов, музеев, архивов в сохранении исторической памяти о Второй мировой и Великой Отечественной...
 
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