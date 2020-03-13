Депутаты местных Советов рассмотрели на сессии 7 важных вопросов

Источник материала: Асiповiцкi край

Советы за работой





Двадцать шестая сессия Осиповичского районного Совета депутатов прошла 10 марта под руководством председателя Сергея Сувеева с участием депутатов Могилевского областного Совета депутатов Владимира Рыжанкова и Виталия Бродского. Обсудить народным избранникам в этот день предстояло 7 вопросов.

С двумя первыми из них — отчетами о работе райисполкома и райсовета по социально-экономическому развитию района в 2019 году — предварительно могли ознакомиться не только депутаты, но и все жители Осиповщины (см. «АК» № 17 от 03.03.2020 г. и № 18 от 06.03.2020 г.). Коснуться же жизни отдельных населенных пунктов и производств позволили выступления в прениях.

Так, председатель Гродзянского сельисполкома Галина Киринович рассказала, что предприятия, расположенные на территории сельсовета, в прошлом году сработали неплохо: доведенные планы Гродзянское и Каменичское лесничества ГОЛХУ «Осиповичский опытный лесхоз» выполнили на 135 и 106% соответственно, по ОАО «Каменичи» производство валовой продукции составило 113,4%.

Как считает глава сельисполкома, без деятельного участия самих сельчан навести в деревнях порядок, привести в надлежащий вид улицы, кладбища, снести те же ветхие дома нереально. Поэтому особое внимание уделяется работе с населением: проводятся собрания граждан по месту жительства, беседы по недопущению свалок бытового мусора, поддержанию в нормальном состоянии улиц и частных подворий.

Активно велось благоустройство: ликвидировано 86 несанкционированных свалок, а это почти 300 «кубов» бытового мусора, снесено 32 метра погонных заборов, вырублено 0,85 гектара кустарников, окошено более 14 га сорной растительности. Спилено 19 аварийных деревьев на кладбищах в Гродзянке, Осовке, Каменичах. Посажено 179 сосенок и тополей вдоль улиц Октябрьской в Гродзянке и Школьной в Гродзянце.

Стало доброй традицией ежегодно проводить смотр-конкурс на лучшее подворье, дом, улицу, населенный пункт. Здесь отмечены домовладения Виктора Шевченко из аг. Каменичи и жительницы Гродзянки Валентины Лосевой, среди улиц — каменичская Молодежная.

На протяжении года проводились работы по благоустройству, косметическому ремонту 16 памятников, братских могил и памятных знаков периода Великой Отечественной войны, в том числе на мемориальном комплексе «Рассоха».

Обращения граждан свидетельствуют, что еще немало проблем предстоит решить. Например, требуется подсыпка и грейдирование дорог в Гродзянке, Лозовом, Яновке, Каменичах, ремонт дороги в д. Цезарево, снос пустующих неиспользуемых зданий, сооружений. Необходимо повысить качество оказания бытовых услуг населению.

Об успехах предприятия, на котором работает, рассказал депутат от Вагонного избирательного округа № 22 Александр Третяк. Так, в филиале «Осиповичский завод железобетонных конструкций», где сейчас трудится более 400 человек, за 2019 год объем производства промышленной продукции в текущих ценах составил 111,6%. Выручка от реализации продукции в действующих ценах в расчете на одного работника с НДС — 131,1 тыс. руб., или 123,3% при доведенных 106,3%. Уровень рентабельности продаж — 7,2% при плане 6,3%. Соотношение роста производительности труда к росту зарплаты — 107%.

Коснулся депутат и особенностей его округа, на территории которого проживает более 1 700 избирателей. С чем чаще всего обращаются земляки? Благоустройство, ремонт и обслуживание автомобильных дорог. Так, положительно решен вопрос по замене уличного освещения, проведены работы по благоустройству территории по улице Потоцкого.

Депутат от Вязьевского избирательного округа № 33 Валентина Гришанович, являясь руководителем учреждения образования, не могла в своем выступлении не коснуться школьных дел. Сейчас здесь получает знания 121 учащийся из 11 населенных пунктов. Для 37 детей организован подвоз. Образовательный процесс обеспечивают 27 педработников.

В школе созданы условия для поддержки одаренной молодежи. Отдельно стоит сказать о занятиях физкультурой и спортом. Спортзал и стадион активно используются во внеурочное время для проведения занятий секций, товарищеских встреч по волейболу и других мероприятий. Что немаловажно — по вечерам и выходным дням в спортивном и тренажерном залах занимается рабочая молодежь ОАО «Авангард-Нива», рыбхоза «Свислочь», Вязьевского лесничества — всего около трех десятков человек. Желающие могут сыграть в настольный теннис. Зал достаточно востребован, в вечернее время работает с 18 до 22 часов. На базе спортзала также проводятся различные соревнования, в частности, по баскетболу, волейболу между предприятиями и учреждениями сельсовета, по допризывной подготовке, спортландии среди учащихся с участием родителей. Не зря уже на протяжении 10 лет коллектив физической культуры учреждения в числе победителей районного соревнования в своей группе.

Рассказала депутат и о тесном сотрудничестве с сельисполкомом. Большое внимание уделяется наведению порядка на земле. Так, каждый год весной и осенью проводится акция «Чистый берег» с участием членов БРСМ, лесничества, рыбхоза, школы по уборке прибрежной полосы водохранилища. Как итог общей работы — Диплом 1 степени среди сельских населенных пунктов по санитарному состоянию и благоустройству. Многое из того, что волнует сельчан, уже сделано, однако на сегодня не решен вопрос работы бани, газификации ул. Богдановича, наличия банкомата.

— Текущий год и само время ставят новые непростые задачи как по благоустройству, так и в целом по повышению благосостояния и улучшению условий жизни наших людей, — подвел черту сессии Сергей Сувеев. — Поэтому нужно будет приложить максимум усилий и на трудовых местах, и в своих населенных пунктах. И депутатскому корпусу здесь отведена важная роль.